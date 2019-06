Środa Śląska była dziś Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Nasze żółto-niebieskie miasteczko mogliście znaleźć na pl. Wolności niedaleko ratusza.

Środa Ślaska jest Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Środa Śląska to niespełna 10-tysięczne miasto, położone około 30 kilometrów na zachód od Wrocławia. Jedną z najbardziej fascynujących historii związanych z tym miejscem jest odkrycie w latach 80. tak zwanego skarbu średzkiego. Podczas prac remontowanych natrafiono wówczas na kolekcję średniowiecznych monet i klejnotów monarchów czeskich.

Ekspozycja wzbogacona została o dodatkowe elementy : orzełka i kwiaton z korony oraz pierścień z perłą.

Skarb Średzki / Muzeum Narodowe we Wrocławiu /



Tak zwany skarb średzki można niewątpliwie określić jako odkrycie stulecia w Europie środkowej. Znalezisko tym cenniejsze, że ziemia śląska jest obecnie szczególnie uboga w zabytki średniowiecznej sztuki złotniczej. Odkryte klejnoty monarsze są najstarszymi zachowanymi w Polsce i krajach ościennych. Najznamienitszy zabytek - korona jest jedną z kilkunastu zachowanych wczesnych koron gotyckich w Europie i jedyną zwieńczoną orłami. Niezwykle rzadka jest także zapona - jedna z kilkunastu istniejących w Europie.

W 1985 r. w czasie prac budowlanych, prowadzonych na starym mieście w Środzie Śląskiej, odkryto skarb srebrnych groszy praskich z 1 połowy XIV w., zawierający w naczyniu glinianym blisko 4000 monet. Trzy lata później, w czasie rozbiórki sąsiedniego domu, natrafiono ponownie na skarb blisko 4000 groszy praskich z 1 połowy XIV w., 39 złotych florenów z tego samego okresu ponadto depozyt zastawny złożony z przedmiotów złotych - głównie klejnotów monarszych.

Najwartościowszą częścią całego znaleziska są klejnoty monarsze, pochodzące z różnych czasów i warsztatów, a należące pierwotnie do różnych osób. Najstarszym wyrobem z końca XII - pocz. XIII w. jest para dwustronnych zawieszek do stroju kobiecego. Reprezentują one styl bizatyzujący, szeroko rozpowszechniony na rozległych terenach od Słowiańszczyzny Wschodniej, poprzez Bałkany aż do Italii.

Z 3 ćwierci XIII w. pochodzi zestaw złożony z olbrzymiej zapinki - zapony ozdobionej umieszczoną w centrum kameą z orłem, służącej jako ozdoba męskiego stroju ceremonialnego władcy oraz, pozbawiony obecnie oczka, okazały pierścień zdobiony motywem głów zwierzęcych. Cechy stylistyczne, zwłaszcza zapony, wskazują na szkołę włoską.

Zapona / Muzeum Narodowe we Wrocławiu /

Najwspanialszym klejnotem jest niewieścia korona weselna z początków XIV w. zdobiona orłami z pierścieniami w dziobach i ponadto krzewami winnej latorośli. Jest ona wyrobem złotnika francuskiego lub włoskiego, pracującego na monarszym dworze.

Do skarbu należy także, prymitywnie wykonany w XIV w., złoty pierścionek z gwiazdką i półksiężycem, pierwotnie dekorowany czerwoną emalią.

Zagadką pozostaje identyfikacja pierwotnych właścicieli klejnotów. Najczęściej wskazuje się na władców obcych: głównie czeskie domy monarsze Przemyślidów i Luksemburgów. Przypuszcza się, że u kupca średzkiego klejnoty zastawił Karol IV - król czeski i cesarz rzymski.

Wieża widokowa

Ważnym zabytkiem w mieście skarbów jest 32-metrowy budynek, na którego szczyt prowadzi ponad 140 schodów. Wieża zlokalizowana jest przy kościele Św. Andrzeja i powstała pod koniec drugiej połowy XIV wieku. Rok 1388 przyjmuje się za rok zakończenia budowy, a służyła do tego aby obserwować okolice i uprzedzić ewentualny atak na miasto.

Miasto wzorcowe

Mówi się, że Środa Śląska jest miastem wzorcowym. Na przełomie XII/XIII wieku Środa Śląska otrzymała prawa miejskie nadane przez księcia Henryka Brodatego. W życie wchodzi wówczas prawo średzkie - wzór dla ponad 1000 miast, wsi i klasztorów. Według prawa średzkiego w mieście rządził sołtys lub wójt dziedziczny wraz z ławnikami, a miasto posiadało ograniczoną autonomię i sądownictwo.

Pomnik Rolanda

Roland w Środzie Śląskiej jest od 1913 roku i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w powiecie średzkim. W średniowieczu tego typu posągi stawiano jako znak wolności w wielu miastach Europy, tzw. miastach Rolanda. Figura Rolanda symbolizowała niezależność miasta, prawo do wolnego handlu oraz własnej jurysdykcji. Ten średzki symbolizował setną rocznicę zwycięstwa Napoleona w bitwie. Jak zaznacza Grzegorz Borowski, dyrektor średzkiego muzeum - powinno nadać mu się nowe znaczenie, bardziej lokalne.