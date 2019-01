Prawie tysiąc razy interweniowali strażacy w związku z opadami śniegu i porywistym wiatrem. Najwięcej pracy mieli w Pomorskiem, w woj. warmińsko-mazurskim, i w Zachodniopomorskiem. Po wczorajszej wichurze i cofce na północy kraju, sytuacja na wybrzeżu wraca do normy - informują lokalne służby. Zachodniopomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego odwołało w nocy ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Bałtyk przekracza tam stany ostrzegawcze w Kołobrzegu i Świnoujściu.

Sztorm i silny wiatr nad Bałtykiem w Kołobrzegu / Marcin Bielecki / PAP

Poziom wody w rzece Elbląg nadal przekracza stan alarmowy, ale w nocy woda zaczęła opadać. W samym Elblągu wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Wczoraj woda sięgała ponad 650 centymetrów, czyli o ponad 40 centymetrów przekroczyła stan alarmowy.



Woda nadal przekracza stan alarmowy, ale mamy nadzieję, że najgorsze mamy już za sobą - powiedziała rzeczniczka elbląskiego urzędu miasta Joanna Urbaniak.



Jeszcze w środę w Elblągu wzdłuż rzeki na Bulwarze Zygmunta Augusta strażacy ułożyli rękawy przeciwpowodziowe, które mają zapobiec wylaniu się wody z koryta rzeki. Zabezpieczyli również budynki na Wyspie Nowakowskiej i w Kępie Rybackiej.



Wysokie stany wód to efekt tzw. cofki, czyli wpychania przez północny wiatr wód z Zalewu Wiślanego w głąb lądu.



Dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Krzysztof Kuriata powiedział, że w czwartek od godz. 1 w nocy poziom wody na Nogacie, w Nowakowie, Elblągu i Tolkmicku systematycznie opada, chociaż nadal przekracza stany alarmowe.



Teraz do monitorowania pozostaje nam jezioro Drużno. Tu woda idzie w górę, od godz. 5 mamy stan alarmów - dodał.

280 razy do środy wieczorem interweniowała na terenie województwa pomorskiego straż pożarna, usuwając skutki silnego wiatru. Dane dotyczą akcji związanych z pogodą od godziny 8.00 1 stycznia do godziny 21.00 w środę 2 stycznia.



IMGW ostrzega: Silny wiatr na północy, zawieje śnieżne w górach

IMGW w czwartek rano wydał ostrzeżenia dla północnej i południowej Polski. Na północy wieje silny wiatr, drogi są oblodzone, w górach dziś zawieje i zamiecie śnieżne.



W województwie pomorskim ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w powiecie słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, gdańskim, malborskim, nowodworskim, sztumskim i tczewskim. Może tam wiać z prędkością do 90 km/h.



IMGW wydało również ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa pomorskiego i południowej części kujawsko-pomorskiego w związku z oblodzeniem na drogach.



W południowych częściach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązuje natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z intensywnymi opadami śniegu. Lokalnie - jak czytamy w komunikacie - przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 40 do 50 cm. Będzie tam również mocno wiało.



Fatalne warunki w górach: Na szlaku na Halę Krupową utknęli turyści

Ratownicy górscy ostrzegają przed bardzo trudnymi warunkami na szlakach. W Tarach i Karkonoszach obowiązuje trzeci - a na babiej Górze i w Bieszczadach - drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wczoraj wieczorem ratownicy GOPR ewakuowali dwójkę turystów, którzy utknęli w głębokim śniegu na szlaku na Halę Krupową w Beskidzie Żywieckim.



Ratownicy Podhalańskiej Grupy GOPR w środę przed godz. 21 dotarli do szałasu przy szlaku na Halę Krupową w Beskidzie Żywieckim, gdzie na pomoc czekała dwójka turystów. Byli wyczerpani i lekko wychłodzeni, ale ich ogólny stan jest dobry - ocenili wczoraj ratownicy.



Wyczerpani całodzienną wędrówką w głębokim śniegu turyści w wieku około 50 lat czekali na ratunek w szałasie przy czerwonym szlaku prowadzącym z Jordanowa do schroniska PTTK na Hali Krupowej w rejonie szczytu Naroże w Paśmie Policy. Z powodu - jak twierdzili - ekstremalnie trudnych warunków nie byli w stanie kontynuować wędrówki. Zadzwonili więc do GOPR po pomoc. Ratownicy górscy dotarli do nich po niemal dwugodzinnej wyprawie.



Na górskich szlakach w Beskidach panują trudne, typowo zimowe warunki. Pokrywa śnieżna miejscami sięga metra. Wiatr utworzył w niektórych miejscach spore zaspy.





