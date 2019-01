Ratownicy z Grupy Podhalańskiej GOPR ok. godz. 20:40 dotarli do turystów, którzy znajdowali się w szałasie na czerwonym szlaku prowadzącym z Jordanowa do schroniska PTTK na Hali Krupowej w rejonie szczytu Naroże (1064 m) w Beskidzie Żywieckim. Ze względu na trudne warunki i zmęczenie para nie mogła sama kontynuować wędrówki.

