26 dawek szczepionki na Covid-19 zostało do tej pory zutylizowanych - przyznaje minister Michał Dworczyk z kancelarii premiera. Wylicza, że razem z dzisiejszą dostawą do Polski łącznie dotarło 670 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy akcja powszechnego szczepienia Polaków na Covid-19. W tej chwili szczepieni są ludzie z grupy zero, do której należą przede wszystkim pracownicy służby medycznej.

