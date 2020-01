4 osoby zginęły w pożarze hospicjum w Chojnicach na Pomorzu. Pożar wybuchał po godzinie 3 nad ranem. 22 osoby trafiły do szpitali - w Chojnicach i Człuchowie.

Początkowo policja i straż pożarna informowały o 5 ofiarach śmiertelnych. Ostatecznie okazało się, że zginęły 4 osoby. Doszło do pomyłki, jedna z osób odzyskała czynności życiowe, tej informacji nie przekazano nam od razu - tłumaczą policjanci.



Na miejscu trwa akcja straży pożarnej, przeszukiwane są jeszcze poszczególne pomieszczenia w budynku hospicjum. Nic nie wskazuje jednak na to, by w środku był ktokolwiek, przeszukania to rutynowe działania. Najważniejsze, że nie ma informacji, by ktokolwiek był zaginiony. W budynku hospicjum było 23 podopiecznych i personel.

Cztery osoby, które zginęły, to podopieczni hospicjum. Kolejnych kilkanaście osób, w tym 2 osoby z personelu i policjant, trafiło do szpitala. Wszyscy mają objawy podtrucia dymem. Funkcjonariusz jako pierwsi mieli ewakuować osoby zagrożone pożarem. Na razie nie ma informacji o tym, jaki jest stan zdrowia hospitalizowanych.

Według naszych nieoficjalnych informacji dwie osoby zmarły na miejscu, trzy w drodze do szpitala.



Przyczyną pożaru, według wstępnych ustaleń policji, jest zaprószenie ognia przez osobę palącą papierosa. Miał to być jeden z pensjonariuszy.