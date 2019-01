„Prawda jest taka, że śmierć polityka na służbie, na oczach wszystkich, zawsze będzie wywoływała dyskusje. Tego nie da się przemilczeć, bo taka jest natura społeczeństwa, (…) bo to jest arcypolityczny fakt” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Kowal, były polityk, politolog i historyk z PAN. „Myślę, że z mordem politycznym mamy do czynienia wtedy, kiedy zamordowana jest osoba na służbie jako polityk, nieprzypadkowo, lub zamordowana jest jako polityk ze względu na swoje poglądy. Natomiast jeśli chodzi o argumenty, które podawane są ‘przeciw’… trochę zaskoczyło mnie, że podaje je wielu historyków. Wystarczy sprawdzić, by wiedzieć, że bardzo wiele przypadków najbardziej znanych morderstw politycznych było dokonanych właśnie przez recydywistów, przez ludzi z przeszłością kryminalną, a także często dochodziło tam do stwierdzenia jakichś problemów mentalnych” - podkreślił. Odnosząc się do nieobecności m.in. Jarosława Kaczyńskiego na sali sejmowej w czasie minuty ciszy dla uczczenia pamięci Pawła Adamowicza, Kowal zaznaczył: „Wszystkie takie postawy polityków są jakimś wzorcem dla opinii publicznej. (…) To jest jakiś przykład, jakiś wzorzec, jak się trzeba zachowywać, jak się można zachowywać. Dlatego każdy gest, każde słowo jest w takich momentach ważne. I dlatego podobało mi się wystąpienie Grzegorza Schetyny. On naprawdę jest w tych dniach jako lider opozycji bardzo ostrożny”.

