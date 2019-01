Poniedziałek był dniem smutnych informacji. Po niedzielnym ataku nożownika podczas finału WOŚP zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Sprawca zamachu usłyszał zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Wieczorem w wielu polskich miastach odbyły się wiece i marsze, na których wyrażano sprzeciw wobec przemocy i solidarność z bliskimi zamordowanego Pawła Adamowicza. W związku z tragicznym zdarzeniem Jerzy Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oto nasze podsumowanie informacji dnia.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje - poinformował lekarz z gdańskiego szpitala, a informację potwierdził także minister zdrowia. Polityk zmarł po niedzielnym ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lekarze walczyli o jego życie całą noc.



Żałoba narodowa w dzień pogrzebu Pawła Adamowicza

Dzień pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostanie ogłoszony dniem żałoby narodowej - zapowiedział prezydent Andrzej Duda.



Sprawca ataku na Pawła Adamowicza z zarzutem zabójstwa. "Nie przyznał się"

Sprawca zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Stefan W. usłyszał zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie - taką informację przekazała po południu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk.

Jak podkreśliła w czasie spotkania z dziennikarzami, 27-latek zbrodni "dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, po odbyciu bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w wyniku motywów zasługujących na szczególne potępienie".

"Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa" - poinformowała.

"Składał wyjaśnienia, natomiast na tym etapie - jeśli chodzi o treść wyjaśnień, które zostały przez niego złożone - nie będziemy udzielać informacji. One (wyjaśnienia) będą wymagały weryfikacji" - zaznaczyła rzeczniczka.

Wieczorem gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował Stefana W. na trzy miesiące.

Stefan W. (po lewej) opuszcza Prokuraturę Okręgową w Gdańsku po przesłuchaniu / Adam Warżawa / PAP

Komentarze po śmierci Pawła Adamowicza

Po informacji o śmierci Pawła Adamowicza ze wszystkich stron napływają wyrazy smutku i współczucia dla rodziny.



Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego. Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy. Żegnaj, Przyjacielu - napisał szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk.

Marsze i wiece w wielu polskich miastach

Znicze przy Złotej Bramie na Starym Mieście w Gdańsku / PAP/Adam Warżawa /

Wieczorem w wielu polskich miastach odbyły się wiece i marsze, na których wyrażano sprzeciw wobec przemocy i solidarność z bliskimi zamordowanego Pawła Adamowicza.



Chcę ci dzisiaj, kochany Pawle obiecać w imieniu nas wszystkich - gdańszczan, Polaków i Europejczyków - że dla Ciebie i dla nas wszystkich obronimy nasz Gdańsk, naszą Polskę i naszą Europę przed nienawiścią i pogardą- powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk na wiecu poświęconym pamięci tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tysiące mieszkańców Gdańska zebrały się przy pomniku Neptuna na Długim Targu.

Pod hasłem "Stop Nienawiści" przeszedł ulicami Warszawy marsz milczenia. Uczestniczyły w nim tysiące osób zasmuconych tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Jerzy Owsiak rezygnuje z funkcji prezesa Fundacji WOŚP

Jerzy Owsiak złożył w poniedziałek rezygnację z funkcji prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powodem było zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas niedzielnego finału WOŚP.

O. Stanisław Tasiemski po śmierci Pawła Adamowicza: Politycy muszą zastanowić się nad odpowiedzialnością za język, którego używają

Jest "świadomość tego, że ta śmierć przyszła zupełnie nieoczekiwanie, absurdalnie, z ręki człowieka chorego psychicznie, przestępcy. Coś jest takiego zupełnie absurdalnego... Oczywiście można szukać odpowiedzi ludzkich: czy tego typu imprezy powinny być lepiej zabezpieczone, czy uczyniono wszystko, żeby do tego (do tragedii) nie doszło - i to są, jak gdyby, pytania innych. My stawiamy to pytanie w kategoriach: dlaczego człowiek w pełni sił, mąż, ojciec dzieci odchodzi w sposób tak brutalny, nieoczekiwany (...) Każde słowo poza milczeniem jest tutaj nieodpowiednie" - tak o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o. Stanisław Tasiemski, wiceszef Katolickiej Agencji Informacyjnej, który w latach 80. współdziałał z Adamowiczem w opozycji demokratycznej.

O. Tasiemski: Paweł Adamowicz był gospodarzem strajku na uniwersytecie w 1988. Staraliśmy się, by nic złego mu się nie przytrafiło Karolina Bereza, Bartłomiej Niedźwiecki /RMF FM

Pytany przez Marcina Zaborskiego o pełne agresji czy wręcz nienawiści komentarze, pojawiające się nawet po śmierci prezydenta Adamowicza, o. Tasiemski odparł: "Niestety ta agresja istnieje od dłuższego czasu. Taki mord polityczny przecież, zdajemy sobie z tego sprawę, miał miejsce przed ponad ośmiu laty - to była zbrodnia, którą popełnił Ryszard Cyba: zbrodnia polityczna, na zimno. Tutaj jest to zupełnie inna sytuacja - i to chyba trzeba też jasno, wyraźnie powiedzieć".

Odwołując się do śmierci prezydenta Gdańska powiedział również: "Zawsze jest to okazja - pewnie bardzo bolesna - żeby zastanowić się nad tym, co oznacza ‘dobro wspólne’".

"Trzeba tutaj powiedzieć: politycy nie są bezpośrednio sprawcami (gdańskiej tragedii) - sprawcą jest konkretny przestępca, konkretny człowiek z imienia i nazwiska. (...) Natomiast politycy muszą zastanowić się nad swoją odpowiedzialnością: za język, którego używają - bo często jednak usiłują bardzo rozbudzać emocje, często jest w tym przecież wiele rzeczy fałszywych (...) Prawda w życiu publicznym jest koniecznie potrzebna - prawda traktowana z pewną pokorą" - podkreślał o. Tasiemski.

Duchowny zapytany został przez Marcina Zaborskiego również o decyzję Jerzego Owsiaka, który ogłosił swą rezygnację z funkcji prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"To naturalne, że osoby publiczne są poddane krytyce, nikt nie jest wolny od krytyki. Często słyszymy ją - czasami bardzo ostrą - wobec duchownych. Trudno żądać, żeby ktoś był spod krytyki wyłączony. (...) Jeżeli ktoś działa publicznie, to naraża się na krytykę. Jeżeli ona jest niesprawiedliwa, to jest to inna kwestia - ale to nie znaczy, że człowiek jest w ogóle wyłączony spod krytyki" - skomentował o. Stanisław Tasiemski.

O. Tasiemski o odpowiedziach na pytania stawiane wokół śmierci Pawła Adamowica: Każde słowo poza milczeniem jest tutaj nieodpowiednie Karolina Bereza, Bartłomiej Niedźwiecki /RMF FM

"To cudowny czas dzielenia się dobrem!". Ostatnie przemówienie Pawła Adamowicza...

"To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani! Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie!" - takie entuzjastyczne słowa padły z ust prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza tuż przed atakiem nożownika. Prezydent przemawiał ze sceny podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilka chwil później został kilkukrotnie ugodzony nożem przez 27-letniego Stefana W.

Paweł Adamowicz przemawia ze sceny w trakcie gdańskiego finału WOŚP / Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl / PAP/EPA

Zieliński: Policja poinformowała mnie, że sprawca miał schorzenia natury psychiatrycznej

"Komendant wojewódzki w Gdańsku poinformował mnie, że sprawca miał stwierdzone schorzenia natury psychiatrycznej " - poinformował w poniedziałek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.



Ciarka: Finał WOŚP w Gdańsku nie był zgłoszony jako impreza masowa

"Impreza finałowa WOŚP w Gdańsku, podczas której został raniony prezydent miasta, nie została zgłoszona jako impreza masowa. W takim przypadku środki bezpieczeństwa byłyby zaostrzone"- poinformował w poniedziałek rzecznik KGP mł. insp. Mariusz Ciarka. "Wyjaśniamy, dlaczego finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku był zarejestrowany jako impreza zwykła, nie masowa" - dodał



Organizator koncertu dla WOŚP: Firma ochraniająca nie chroniła konkretnych osób

Zadaniem firmy ochroniarskiej było dbanie o bezpieczeństwo publiczne, to nie była ochrona konkretnych osób - twierdzi pełnomocnik organizatora koncertu dla WOŚP w Gdańsku. Odniósł się w ten sposób do pojawiających się relacji świadków, że reakcja ochrony była zbyt późna.

Jak się wycofać z mowy nienawiści

"Czeka nas seria manifestacji przeciwko wszechobecnemu hejtowi. Będą to pewnie marsze milczenia, samym milczeniem pokazujące, że nie znamy sposobu na usunięcie mowy nienawiści, która na stałe wrosła w nasze życie publiczne. Naiwnie pomyślałem, że jest może sposób na potępienie fali hejtu. Niestety, jest on raczej nierealnym marzeniem" - pisze w felietonie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Oblaliśmy egzamin

"Nie jesteśmy z plasteliny, ale mamy ciało słabsze od noża. W jednej chwili pompujemy krew, ale w drugiej możemy już nie żyć. Serce to nie tylko zastawki i dwie komory. Króluje też w metaforach. Kochamy całym sercem i okazujemy je innym. Znają je na wylot chirurdzy i spowiednicy. Celują w nie zamachowcy. Najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć, to utrata serca jak dziś - ta fizyczna i ta w przenośni" - pisze w felietonie dziennikarz RMF FM Bogdan Frymorgen.

/ Pixabay /

PŚ w skokach. Trzej Polacy w pierwszej "czwórce" listy płac

Kamil Stoch, który dwa razy we włoskim we włoskim Predazzo stawał na najniższym stopniu podium, awansował na drugie miejsce na liście najlepiej zarabiających skoczków Pucharu Świata. Bezapelacyjnym liderem jest Japończyk Ryoyu Kobayashi.