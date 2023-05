Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie posłanka Paulina Hennig-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050, a zarazem jedna z liderek ogłoszonego w poniedziałek projektu - „Trzeciej drogi”. Pod taką nazwą ma wystartować jesienią wspólny koalicyjny komitet wyborczy Polski 2050 i PSL. Porozmawiamy m.in. o tym, czym okaże się „Trzecia droga”? Prostą drogą do zwycięstwa, jak zapowiada Szymon Hołownia, czy też pełnym meandrów szlakiem, który skończy się co najwyżej dostatecznym, trzecim miejscem na wyborczym podium?

Zapytamy ponadto, czy nowa koalicja wyborcza przyłączy się do wyścigu między PO i PiS na kosztowne obietnice, jak podwyższenie 500 plus czy kwoty wolnej od podatku, czy też znajdzie swą "trzecią drogę" dotarcia do Polaków.

Ugrupowanie Szymona Hołowni w swym programie obiecuje m.in. "kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia". Na czym miałaby polegać, by poprawić dostępność lekarzy specjalistów i odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe?

Zapytamy także, czy "trzecią drogą" wraz z PSL i Polską 2050 pójdzie Bogusław Sonik, który odszedł niedawno z Platformy Obywatelskiej. A może Wolnościowcy posła Artura Dziambora?

