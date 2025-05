Chelsea Londyn zwycięzcą piłkarskiej Ligi Konferencji! "The Blues" pokonali w wielkim finale we Wrocławiu Betis Sewilla 4:1.

Piłkarz Chelsea FC Londyn Reece James z pucharem / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Faworytem oglądanego przez 40 tysięcy widzów spotkania, m.in. z racji dotychczasowych dokonań w rozgrywkach UEFA, była drużyna Chelsea, ale pierwsza połowa tego nie potwierdziła.

Już w dziewiątej minucie hiszpański zespół objął prowadzenie. Po znakomitym podaniu Isco wzdłuż linii pola karnego piłkę przyjął Marokańczyk Abdessamad Ezzalzouli i popisał się precyzyjnym strzałem z kilkunastu metrów.

Wkrótce potem Betis mógł podwyższyć prowadzenie, lecz tym razem bramkarz londyńczyków Filip Jorgensen poradził sobie ze strzałem z dystansu Marca Bartry.

Do końca pierwszej połowy podopieczni Chilijczyka Manuela Pellegriniego sprawiali lepsze wrażenie, ale wynik już nie zmienił.

W drugiej części, co było przewidzenia, do głosu doszli piłkarze "The Blues". Dość długo nie mogli sforsować uważnie grającej defensywy Betisu, ale między 65. i 70. minuty odwrócili losy rywalizacji.

Zawodnik Chelsea FC Londyn Nicolas Jackson cieszy się ze zdobytej bramki / Paweł Jaskółka / PAP

Najpierw, po dośrodkowaniu Cole'a Palmera, skutecznym uderzeniem głową popisał się Argentyńczyk Enzo Fernandez, a pięć minut - po jeszcze efektowniejszej akcji i podaniu Palmera - gola na 2:1 dla Chelsea zdobył... klatką piersiową Senegalczyk Nicolas Jackson.

Hiszpański zespół chyba nie był przygotowany na takie ciosy i już się po nich nie podniósł. Warunki na boisku zdecydowanie dyktowała Chelsea, czego potwierdzeniem były następne gole.

Kibice Chelsea cieszą się ze zwycięstwa Martyna Czerwińska / RMF FM

W 83. minucie na 3:1 podwyższył wprowadzony z ławki Jadon Sancho, a w doliczonym czasie wynik ustalił strzałem z ok. 17 metrów Ekwadorczyk Moises Caicedo.

Wkrótce potem Chelsea, która w angielskiej ekstraklasie zapewniła sobie awans do Ligi Mistrzów w nowym sezonie, mogła zacząć świętować. Piłkarzem Meczu został wybrany przez UEFA Palmer.

Piłkarze Betisu po meczu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Chelsea Londyn - Betis Sewilla 4:1 (0:1).

Bramki: dla Chelsea - Enzo Fernandez (65), Nicolas Jackson (70), Jadon Sancho (83), Moses Caicedo (90+1); dla Betisu - Abdessamad Ezzalzouli (9).

Sędzia: Irfan Peljto (Bośnia i Hercegowina).

Chelsea: Filip Jorgensen - Malo Gusto (46. Reece James), Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile (61. Levi Colwill), Marc Cucurella - Enzo Fernandez, Moises Caicedo - Noni Madueke, Cole Palmer (87. Marc Guiu), Pedro Neto (61. Jadon Sancho) - Nicolas Jackson (80. Kiernan Dewsbury-Hall).

Betis: Adrian - Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez (46. Romain Perraud) - Pablo Fornals (85. Sergi Altimira), Isco, Johnny Cardoso (85. Giovani Lo Celso) - Antony, Cedric Bakambu (72. Aitor Ruibal), Abdessamad Ezzalzouli (53. Jesus Rodriguez).