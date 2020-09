Mamy 437 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - pinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatnie doby w Polsce siedem osób zmarło z powodu Covid-19.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Ministerstwo poinformowało o 437 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. To pacjenci z województw: małopolskiego (90), mazowieckiego (59), pomorskiego (45), opolskiego (36), śląskiego (35), wielkopolskiego (35), podkarpackiego (33), łódzkiego (20), kujawsko-pomorskiego (19), świętokrzyskiego (15), podlaskiego (14), lubelskiego (13), warmińsko-mazurskiego (9), dolnośląskiego (8), zachodniopomorskiego (4) i lubuskiego (2).

Z powodu Covid-19 minionej doby w Polsce zmarło 7 osób. To pacjenci w wieku od 59 do 87 lat. Do zgonów doszło w Warszawie, Łańcucie, Poznaniu, Raciborzu, Tychach. Większość z nich miała choroby współistniejące.

W Polsce od początku epidemii zanotowano łącznie 70 824 potwierdzone przypadki zachorowań na Covid-19 i 2 120 zgonów z powodu zakażenia koronawirusem.



1 910 kolejnych pacjentów wyzdrowiało z Covid-19. Łącznie w kraju osób, którym udało się pokonać koronawirusa jest już 54 256.



Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 7 112 osób, a objętych kwarantanną - 70 788 osób.

437 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to spadek w porównaniu do ubiegłego tygodnia. W sobotę MZ poinformowało o 567 nowych przypadkach, w piątek o 691 nowych, w czwartek o 612, w środę o 595, we wtorek o 550, a w poniedziałek o 502.



Sobotni rekord w liczbie ozdrowieńców

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2526 ozdrowieńcach . To najwięcej od początku pandemii. Poprzedni rekord padł w piątek, wtedy resort poinformował o 1227 osobach, które wyzdrowiały.