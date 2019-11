Metamfetaminę znaleziono przy 21-latku, który w czwartek został śmiertelnie postrzelony przez policjanta w Koninie. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. Po tej tragedii doszło do zamieszek przed konińską komendą. Sprawę bada prokuratura.

Prokuratura Regionalna w Łodzi potwierdziła w rozmowie z naszym reporterem, że znaleziono torebkę z sześcioma małymi woreczkami. Zawartością tego pakunku była substancja psychoaktywna - z naszych nieoficjalnych informacji chodzi metamfetaminę.

Torebka nie znajdowała się przy ciele ani w odzieży 21-latka, ale w obrębie miejsca, w którym Adam C. został śmiertelnie postrzelony. Śledczy natrafili na pakunek podczas zabezpieczania miejsca tragedii w miniony czwartek.

Śmiertelne postrzelenie 21-latka

W czwartek na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni, policja utrzymuje, że był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł.

Na potrzeby zachowania obiektywizmu w toczącym się postępowaniu, śledztwo dotyczące użycia broni palnej przez funkcjonariusza policji podczas interwencji w Koninie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Łodzi - powiedziała prok. Ewa Bialik.

Prokuratura Okręgowa w Koninie informowała w piątek, że prowadzone postępowanie dotyczy nieumyślnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i nieumyślnego spowodowania śmierci.

W związku ze sprawą w niedzielę przed budynkiem komendy policji w Koninie doszło do starć z funkcjonariuszami. Trzy osoby usłyszały w tej sprawie prokuratorskie zarzuty.

"Nie można dziwić się ludziom, że wyszli na ulice"

Pełnomocnik ojca śmiertelnie postrzelonego 21-latka mec. Michał Wąż poinformował w poniedziałek, że prokuratura zakończyła sekcję zwłok. O wynikach, ze względu na dobro śledztwa, nie zostaliśmy poinformowani - zastrzegł. Ciało zostanie sprowadzone do Konina z Poznania we wtorek - dodał.

Adwokat poinformował o złożeniu w prokuraturze wniosku dotyczącego obowiązkowego rejestrowania obrazu i dźwięku z przesłuchania funkcjonariuszy, świadków oraz z oględzin miejsca zdarzenia. Dodał, że Prokuratura Okręgowa w Koninie zabezpieczyła nagranie z monitoringu z konińskiej spółdzielni mieszkaniowej, na którym widać zdarzenie - zachowanie policjanta i śmiertelnie postrzelonego chłopaka podczas akcji. Nagranie także powielono. Dzięki temu nie ma ryzyka, żeby ten nośnik został utracony - tłumaczył mec. Wąż.

Pełnomocnik ojca 21-latka ocenił, że prokuratura nie przekazała opinii publicznej rzetelnych informacji o zdarzeniu. Nie można dziwić się ludziom, że wyszli na ulice, bo oczekiwali informacji. A tutaj doszło do stygmatyzowania i przebiegunowania, w wyniku czego ofiara, czyli 21-letni Adam stał się przestępcą i dealerem - tłumaczył mec. Wąż. Dodał, że 21-latek miesiąc temu przyjechał z Wielkiej Brytanii, gdzie ciężko pracował, niedawno zaręczył się i chciał sobie w Polsce ułożyć życie. Podkreślił, że 21-latek nie był dealerem. Znaleziono przy nim zwitek papieru z substancją, która na chwilę obecną nie została poddana analizie - dodał.



Zdaniem mecenasa, policjant dopuścił się umyślnego przekroczenia uprawnień, bo nie było realnego zagrożenia życia, żeby strzelać do 21-latka.