Nie możemy unikać naszej odpowiedzialności jeśli chodzi o klimat – mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, minister ds. klimatu Michał Kurtyka. „Mamy przed sobą potężną zmianę cywilizacyjną jeżeli chodzi o nas stosunek wobec zasobów naszej planety. Dotychczasowy sposób rozwoju, jaki był prowadzony, był bardzo ekstensywny - myśmy bardzo lekką ręką gospodarzyli zasobami planety, czy to chodzi o wodę, czy o kopaliny, czy zanieczyszczenie powietrza” – podkreślał. Zaznaczył także, że rola nowego resortu jest dla niego „absolutnie centralna”. „Podniesienie jakości naszego życia jest w DNA ministerstwa. Jesteśmy tym resortem, który jest blisko wyzwań każdego człowieka” – zapewniał.

Krzysztof Ziemiec, RMF FM: Michał Kurtyka, minister klimatu, uśmiechnięty zadowolony, bo taki mamy klimat w studiu. Wcześniej było ministerstwo ochrony środowiska, dzisiaj są dwa, po tym nowym rozdaniu w rządzie, pan jest odpowiedzialny za klimat, drugi kolega za środowisko. Po co ten rozdział? Po to, żeby była dwa stanowiska? Żeby więcej osób mogło pracować, zarabiać?

Michał Kurtyka: Sensu stricto to było ministerstwo środowiska. Ministerstwo ochrony środowiska było jeszcze wcześniej. My z ministerstwa środowiska dokonaliśmy tego podziału. On jest naturalny, jeżeli popatrzymy na agendę międzynarodowa. Proszę zauważyć, że nowa Komisja Europejska i pan przewodnicząca Ursula von der Leyen, postawiła bardzo wysoki priorytet, jeżeli chodzi o ewolucję Europy w kierunku tego, nazwała "nowym, zielonym ładem". To jest oczywiście bardzo pojemne sformułowanie, ale gdzieś tam na horyzoncie jest idea osiągnięcia przez Unię Europejską, przez wszystkie nasze kraje, tzw. neutralności klimatycznej, czyli chcielibyśmy zrównoważyć emisję z pochłanianiem.

Krótko mówiąc, to jest po prostu wymóg czasów. Koniec, kropka. Nie ma co dyskutować.

Myślę, że nawet coś więcej. Dlatego, że - jak pan wie- w naszej debacie krajowej tematyka klimatu bardzo mocno rośnie na znaczeniu.



