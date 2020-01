Dawid Kubacki dwukrotnie triumfował w konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt. W klasyfikacji generalnej Polak jest nadal czwarty. W Polsce z kolei Robert Biedroń, jako kandydat Lewicy, rozpoczął kampanię prezydencką. Także Konfederacja wyłoniła swojego kandydata - na zjeździe prawyborczym elektorów zdecydowano, że prawicowy sojusz będzie reprezentował Krzysztof Bosak. Sędzia Jarosław Ochocki, w związku z wypowiedziami Andrzeja Dudy w Katowicach, nazwał prezydenta "złym człowiekiem". Ochockim zamierza zająć się rzecznik dyscypliny sędziowskiej. Taki był weekend w Polsce i na świecie. Zebraliśmy najważniejsze informacje w naszym specjalnym podsumowaniu.

Dawid Kubacki znów najlepszy! Wygrał niedzielny konkurs w Titisee-Neustadt

Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt. Polak w tej niemieckiej miejscowości najlepszy był również w sobotę. Drugie miejsce zajął Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzecie Słoweniec Timi Zajc.



Chińskie władze o nowym szczepie koronowirusa: Jest kontrolowany

Chińska komisja rządowa ds. zdrowia oświadczyła, że wybuch epidemii nowego szczepu koronowirusa, przypominającego SARS, jest kontrolowany. Droga jego rozprzestrzeniania nie została jeszcze zmapowana, a o samym wirusie wiemy niewiele.

Media podały, że w mieście Wuhan w środkowych Chinach odnotowano 17 kolejnych przypadków zarażeń nowym typem koronowirusa. Chorych jest już 65 osób, a dwie zmarły. Zarażeni wirusem pacjenci są w wieku od 30 do 79 lat, trzech z nich jest w stanie ciężkim.

Biedroń: Nie musimy wybierać między konserwatyzmem light a konserwatyzmem hard

Nie pochodzę z politycznej albo profesorskiej rodziny “z tradycjami". Ale wierzę, że nie to jest warunkiem. Wierzę, że prezydentura może być dostępna dla ludzi takich jak my - mówił w Słupsku kandydat Lewicy na prezydenta Roberta Biedroń podczas konwencji inaugurującej jego kampanię.

Wcześniej Biedroń został zatwierdzony przez konwencję Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako kandydat w tegorocznych wyborach prezydenckich. Jak poinformował szef SLD Włodzimierz Czarzasty, kandydatura Biedronia przeszła jednogłośnie.

Krzysztof Bosak został kandydatem Konfederacji Wolność i Niepodległość na prezydenta - zdecydował zjazd prawyborczy elektorów. W ostatniej turze Bosak otrzymał 163 głosy, pokonując tym samym Grzegorza Brauna, na którego w finale zagłosowało 146 osób.

Głośno o słowach sędziego do Andrzeja Dudy. Jarosław Ochocki tłumaczy, politycy komentują

Nie milkną echa słów Andrzeja Dudy o sędziach, wygłoszonych podczas spotkania z górnikami w Katowicach, i reakcji na nie poznańskiego sędziego Jarosława Ochockiego, który w tweecie m.in. nazwał Andrzeja Dudę "złym człowiekiem" i "marnym prezydentem". Sam sędzia podkreśla teraz, że ma "prawo do własnych ocen", i zapewnia, że "nie było jego intencją urażenie kogokolwiek". Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz mówi zaś o "atmosfera histerii" i "nieszczęsnym sędzi", który "odczuł jakąś potrzebę wyrażenia swoich emocji".

Zmarł sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek

Nie żyje sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek. Informację o jego śmierci potwierdzili przedstawiciele kancelarii Trybunału Konstytucyjnego.



8 ofiar pożaru domu dla ludzi z niepełnosprawnościami. Jest wielu rannych

Tragedia w Vejprtach na północnym zachodzie Czech. W pożarze domu dla ludzi z niepełnosprawnościami zginęło 8 osób, a kolejnych 30 odniosło obrażenia.

Pożar wybuchł przed godziną 5:00 rano w miejscowości Vejprty na granicy z Niemcami w domu zamieszkanym w większości - jak podaje Reuters - przez ludzi z umysłowymi i innymi niepełnosprawnościami.

Przez wydmy i skały. Pierwszy Dakar w Królestwie Saudów

42. edycja Rajdu Dakar przeszła do historii. W tym roku po raz pierwszy jego uczestnicy ścigali się w Arabii Saudyjskiej - kraju do niedawna zamkniętym dla turystów i obcokrajowców. Mogli odwiedzać go jedynie pracujący tam obcokrajowcy i ich rodziny. Od wiosny minionego roku jest jednak zupełnie inaczej. Uzyskanie elektronicznej wizy do Arabii zajmuje niewiele ponad dobę, a jej władze zaczęły inwestować w infrastrukturę turystyczną. Mimo liberalizacji tamtejszego prawa i słabnącego znaczenia szariatu - w Królestwie Saudów nadal obowiązują surowe zasady. Pisane i niepisane. Jednych wizyta w tym kraju może więc przerazić, drugich - zafascynować i przepełnić pasją do kultury krajów arabskich.