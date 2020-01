Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt. Polak w tej niemieckiej miejscowości najlepszy był również w sobotę. Drugie miejsce zajął Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzecie Słoweniec Timi Zajc.

Dawid Kubacki / PAP/EPA/RONALD WITTEK /

Kubacki wyprzedził Kobayashiego o zaledwie 0,3 pkt. Japończykowi na pocieszenie pozostał triumf w cyklu Titisee-Neustadt Five, za który otrzymał 25 tysięcy euro.



W walce o zwycięstwo w niedzielę liczyli się praktycznie tylko ci dwaj zawodnicy. W pierwszej serii Kubacki skoczył 143 m, a Kobayashi aż 147. Japończyk miał jednak znacznie lepsze warunki wietrzne i przegrywał z Polakiem o 3,3 pkt. Trzeci na półmetku Japończyk Yukiya Sato tracił do lidera już blisko 13 pkt.



W finale Kobayashi uzyskał 134 m, a Kubacki pół metra mniej. Otrzymał też gorsze noty za styl, ale przewaga z pierwszej serii wystarczyła, by cieszył się z czwartego w karierze pucharowego zwycięstwa. Zajc zgromadził o 11,7 pkt mniej od triumfatora. Słoweniec na podium wskoczył z siódmej pozycji na półmetku.



Kubacki jest ostatnio w wyśmienitej formie. Ubiegłoroczny mistrz świata z Seefeld na podium pucharowych zawodów stanął po raz ósmy z rzędu. Nie schodzi z niego od 29 grudnia, kiedy był trzeci w Oberstdorfie. Rekordzistą pozostaje Fin Janne Ahonen, który na podium stawał w 13 kolejnych konkursach.



Niemożliwe nie istnieje, ale na pewno nie zamierzam się skupiać na tym rekordzie. Będę się koncentrował na swojej robocie - powiedział Kubacki przed kamerą TVP Sport.



W klasyfikacji generalnej PŚ Kubacki nadal jest czwarty, a do prowadzącego Karla Geigera traci 122 pkt. Niemiec tym razem był piąty.



Ósme miejsce zajął Piotr Żyła (141 i 129,5 m), a po słabym drugim skoku z 15. na 24. lokatę spadł Kamil Stoch (128 i 116,5 m).



Awansu do serii finałowej nie wywalczyli: 39. Stefan Hula, 41. Aleksander Zniszczoł i 49. Maciej Kot.



Następną areną pucharowych zmagań będzie Zakopane. 25 stycznia odbędzie się konkurs drużynowy, a dzień później indywidualny.



Wyniki:



1. Dawid Kubacki (Polska) 283,3 pkt (143,0 m/133,5 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 283,0 (147,0/134,0)

3. Timi Zajc (Słowenia) 271,6 (137,0/134,0)

4. Stephan Leyhe (Niemcy) 269,2 (135,0/140,5)

5. Karl Geiger (Niemcy) 266,2 (137,5/134,0)

6. Anze Lanisek (Słowenia) 264,3 (136,5/135,0)

7. Yukiya Sato (Japonia) 262,1 (143,0/129,0)

8. Piotr Żyła (Polska) 260,7 (141,0/129,5)

9. Constantin Schmid (Niemcy) 259,9 (134,0/136,5)

10. Marius Lindvik (Norwegia) 259,5 (135,0/133,0)

...24. Kamil Stoch (Polska) 231,1 (128,0/116,5)

39. Stefan Hula (Polska) 99,3 (125,0)

41. Aleksander Zniszczoł (Polska) 93,3 (117,5)

49. Maciej Kot (Polska) 59,8 (102,5)



Klasyfikacja PŚ (po 15 z 30 zawodów):



1. Karl Geiger (Niemcy) 886 pkt

2. Stefan Kraft (Austria) 803

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 795

4. Dawid Kubacki (Polska) 764

5. Marius Lindvik (Norwegia) 545

6. Kamil Stoch (Polska) 474

7. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 447

8. Philipp Aschenwald (Austria) 414

9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 395

. Peter Prevc (Słowenia) 395

...

14. Piotr Żyła (Polska) 322

36. Maciej Kot (Polska) 37

39. Stefan Hula (Polska) 31

42. Jakub Wolny (Polska) 22



Puchar Narodów:



1. Austria 2796 pkt

2. Norwegia 2407

3. Polska 2354

4. Niemcy 2192

5. Japonia 2008

6. Słowenia 1740