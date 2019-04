„Jeszcze nie wiemy, jak to będzie wszystko wyglądało. Nie wiem, czy mamy zaproszenie na okrągły stół” - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa Błońska, wicemarszałek Sejmu. “Związek Nauczycielstwa Polskiego się nie wybiera. Dzisiejszy dzień, dzisiejsze demonstracje i rozmowy które nie posunęły się o krok w rozwiązaniu spraw, nie budzą nadziei. (..) Z mojego punktu widzenia ten okrągły stół w tym momencie jest absolutnie bez sensu. (..) Jeżeli nie idą nauczyciele - niepotrzebni także są posłowie opozycji” - mówi gość Marcina Zaborskiego.

Marcin Zaborski: Zaskoczył panią Jan Vincent Rostowski wybierając się do europarlamentu?



Małgorzata Kidawa-Błońska: No przeczytałam te informację dzisiaj. Zawsze był bardzo aktywny, ma duszę polityka, ma duże doświadczenie, więc...



I nie widzieliście tego wcześniej, kiedy układaliście swoje listy wyborcze? Bo na listach Koalicji Europejskiej zabrakło dla wicepremiera Rostowskiego miejsca.



Dla wielu świetnych moich kolegów i koleżanek zabrakło miejsca. Ja przypominam, że to są listy bardzo szerokiej koalicji i naprawdę wielu świetnych polityków, świetnych posłów na tych listach nie ma. Ale...



I dlatego Jacek Rostowski startuje z Londynu. Ma szansę zostać brytyjski europosłem.



Ale bardzo mi się to podoba i pokazuje, że w Europie można wszystko i ja mam nadzieję, że kampania pana premiera będzie ciekawa i liczę, że mandat może zdobyć.

