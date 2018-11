Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa nie zgodzili się na zaproponowaną ugodę – ogłosił sąd w Gdańsku. Rozpoczął się tym samym proces z powództwa prezesa PiS. Jarosław Kaczyński pozwał byłego prezydenta Lecha Wałęsy za wpisy w internecie. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską.

Jarosław Kaczyński w sądzie w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęło się tuż po godz. 13. Po niecałych 30 minutach sąd ogłosił jednak przerwę (drugą już podczas dzisiejszego posiedzenia). Przesłuchanie prezesa PiS wznowiono przed godziną 14.

Prezes Kaczyński stwierdził między innymi, że wypowiedzi Lecha Wałęsy pod jego adresem - dotyczące odpowiedzialności szefa PiS za katastrofę smoleńską - w oczywisty sposób wpłynęły na jego wizerunek polityczny. To jest skrajne dezawuowanie - powiedział Kaczyński przed gdańskim sądem okręgowym.

Nie przypominam sobie w tym momencie, żeby ktoś bezpośrednio odwoływał się do powoda, natomiast oskarżenia o to, że ja jestem winien tej katastrofy, śmierci 96 osób, w tym mojego śp. brata, odnajduję nawet w listach, które są do mnie kierowane, których otrzymuję bardzo dużo w ogóle, ale zdarzają się też i takie - ich nie jest bardzo dużo - które podtrzymują tego rodzaju tezy - mówił Kaczyński. Jak dodał, być może wśród nich są także takie, które odwołują się do wypowiedzi Wałęsy, choć - jak zaznaczył - w tej chwili sobie tego nie przypomina.

Prezes PiS był również pytany o to, kiedy kierowane wobec niego oskarżenia o odpowiedzialność za katastrofę smoleńską nasiliły się. Sądzę, że ze względu na sławę pozwanego - jest człowiekiem znanym nie tylko w Polsce, ale szerzej znacznie, w świecie - to jego wypowiedzi miały tutaj znaczenie, takie, które prowadziło do wzmożenia tego rodzaju oskarżeń - oświadczył Kaczyński.

Szereg pytań pełnomocników Lecha Wałęsy do prezesa PiS, dotyczących organizacji lotu do Smoleńska, zostało uchylonych. Sąd podtrzymał natomiast pytanie dotyczące wiedzy Jarosława Kaczyńskiego o warunkach atmosferycznych w Smoleńsku 10 kwietnia. Nie miałem wiedzy o złych warunkach - oświadczył przed sądem Kaczyński.

Jarosław Kaczyński był pytany m.in. o rozmowę telefoniczną ze swoim bratem Lechem Kaczyńskim. Jak zaznaczył, nie było świadków tej rozmowy. Opowiadałem potem o niej innym, ale nie pamiętam dokładnie komu. Zeznawałem w tym zakresie też przed prokuraturą wojskową - tłumaczył.

Na pytanie zadane prezesowi PiS przez sąd, czy konsultował się telefoniczne z bratem odnośnie podejmowania różnych decyzji politycznych, Jarosław Kaczyński odpowiedział: Oczywiście rozmawialiśmy na tematy polityczne, ale te rozmowy bardzo rzadko odbywały się przez telefon. Najczęściej w Pałacu Prezydenckim - podkreślił.



Jarosław Kaczyński stwierdził, że pozwany - czyli Lech Wałęsa - wielokrotnie twierdził, że 10 kwietnia wydał telefonicznie polecenie lądowania. Nawiązał w ten sposób do sformułowania, jakie padło podczas wywiadu Lecha Wałęsy w Radiu TOK FM, odnośnie rozmowy telefonicznej między nim a jego bratem, prezydentem Lechem Kaczyńskim w trakcie lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r.

Wiem, że pozwany wielokrotnie twierdził, że ja rozmawiałem w trakcie lotu z moim bratem i zdaje się, że było używane nawet określenie, że wydałem polecenie, żeby lądował za wszelką cenę. Chciałem oświadczyć, że nigdy takiego polecenia nie wydawałem, w ogóle nie byłem w stanie wydawać mojemu bratu, żadnych poleceń, nie na tym polegały nasze relacje, a w tej rozmowie jedynym tematem - to był telefon mojego brata do mnie - była sprawa stanu zdrowia mojej mamy. Przy czym brat mnie poinformował, że nie ma sytuacji zagrożenia, w związku z tym nie muszę od razu jechać do szpitala - powiedział Kaczyński.





Do dziś nie pogodziłem się z odejściem brata - powiedział prezes PiS w sądzie w Gdańsku.



To było wyjątkowo ciężkie oskarżenie - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości, komentując słowa Lecha Wałęsy, że lider PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. To jest oskarżenie, w najwyższym stopniu nieprzyjemne. To jest oskarżenie, że nie dbałem o życie, o swojego brata, ale też o życie 90 kilku innych osób, w tym wielu bardzo mi bliskich. To oskarżenie wyjątkowo ciężkie - powiedział Kaczyński. Nie potrafię dać ostatecznej odpowiedzi o przyczynę katastrofy w Smoleńsku, trwa wyjaśnianie przyczyny - podkreślił prezes PiS.









Utarczki na sądowym korytarzu

Wcześniej, Kaczyński i Wałęsa spotkali się na sądowym korytarzu. Stali obok siebie przez 10 minut. Nie podali sobie jednak rąk. Unikali też patrzenia w swoją stronę. "Rozmawiali" za pośrednictwem dziennikarzy. Panowie na zmianę rzucali w swoim kierunku półsłówka. Prezes PiS Jarosław Kaczyński pozwał byłego prezydenta za wpisy w internecie.

Lech Wałęsa powtórzył, że podtrzymuje wszystko, co napisał. W sądzie pojawił się ubrany był w podkoszulek z napisem "Konstytucja".



WIĘCEJ O TYM PISZEMY TUTAJ>>>





Nieudana wideokonferencja

Kaczyński ma „przeciwwskazania do dalekich podróży”, Wałęsa nie przyszedł Sądowi w Gdańsku nie udało się dziś przesłuchać ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Lecha Wałęsy. To cywilny proces, w którym prezes PiS pozwał byłego prezydenta za wpisy w internecie. Wałęsa zarzucił w nich Kaczyńskiemu odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. Przesłuchanie prezesa PiS - który jest... czytaj więcej

Pod koniec września sądowi w Gdańsku nie udało się przesłuchać ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Lecha Wałęsy. Prezes PiS pozwał byłego prezydenta za wpisy w internecie. Wałęsa zarzucał w nich Kaczyńskiemu odpowiedzialność za katastrofę smoleńską.

Pod koniec września przesłuchanie prezesa PiS - który był w Warszawie - miało się odbyć w trybie wideokonferencji. Jakość techniczna połączenia pozostawiała jednak wiele do życzenia. Prezesa PiS niemal nie było widać. Dźwięk również był fatalnej jakości. Obecni w sądzie w Gdańsku niezbyt wyraźnie słyszeli to, co mówił Jarosław Kaczyński. Podobne problemy zgłaszali też pełnomocnicy stron, którzy byli obecni w Warszawie.



Kontrowersje budziła również sama forma wideokonferencji. Pełnomocnicy Jarosława Kaczyńskiego informowali, że prezes PiS ma "przeciwwskazania do dalekich podróży". Przedstawiciel Lecha Wałęsy w odpowiedzi podał jednak kilka przykładów miast, które Kaczyński odwiedził w ciągu kilku ostatnich dni.

Problemem była też nagła, niezapowiadana wcześniej nieobecność Lecha Wałęsy. Jego pełnomocnik tłumaczył, że były prezydent ma kontuzję kręgosłupa.

Wałęsa pisze na Facebooku

Lech Wałęsa w 2016 roku napisał na Facebooku, że "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 roku". W oświadczeniu, którego domaga się od Wałęsy Kaczyński, ma znaleźć się stwierdzenie, że były to "bezprawne i nieprawdziwe zarzuty".

Przesłuchania Kaczyńskiego i Wałęsy w sądzie. Spotkania twarzą w twarz nie będzie ​Dziś przed sądem w Gdańsku mają się odbyć przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego oraz Lecha Wałęsy. Trwa tam proces, który prezes Prawa i Sprawiedliwości wytoczył byłemu prezydentowi. Poszło o wpisy w internecie, w których Wałęsa zarzucił Kaczyńskiemu odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. czytaj więcej

Kaczyński domaga się m.in. przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że "nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie". Prezes PiS chce też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia "wrobienia" go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Treść pozwu szefa PiS Lech Wałęsa zamieścił pod koniec lipca 2017 roku na Facebooku. Na zadane mu wtedy pytanie, czy przeprosi Kaczyńskiego, powiedział Polskiej Agencji Prasowej: "w żadnym wypadku", odsyłając jednocześnie do tego, co napisał na społecznościowym portalu.

Stwierdził tam: Wszystko, co Pan przygotował przeciw mnie na tych 15 stronach pozwu, potwierdzam, niczego się nie wypieram i z niczego nie będę się przed Panem i Pańskimi agentami wyciągniętymi z komuny tłumaczył. Powtórzę - uważam, że za śmierć smoleńską odpowiada Pan, bo to Pan realizował swoją obłąkaną wersję walki o władzę. To było tak jak dziś, obłąkana wersja utrzymania władzy z Panem w roli głównej.

Prezes PiS domaga się od byłego prezydenta wpłaty 30 tysięcy złotych na Fundację Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie.