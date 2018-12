"Zupełnie niedopuszczalne jest twierdzenie, że luka VAT w latach 2008-2015 wyniosła 300 mld zł, jak również, że luka wzrosła za rządów PO" - zeznał przed sejmową komisją śledczą ds. VAT były minister finansów Jan Vincent Rostowski. Podkreślił, że PO nie tolerowała oszustw VAT-owskich. Były szef resortu finansów przyszedł na przesłuchanie przed komisją razem z pełnomocnikiem.

Jest zupełnie niedopuszczalne twierdzenie, że luka (VAT) w latach 2008-2015 wyniosła 300 mld zł; po drugie, że luka VAT to oszustwa, a szczególnie oszustwa zorganizowane; po trzecie, że luka VAT wzrosła za rządów Platformy Obywatelskiej; po czwarte, że rząd PO kierował lub zezwalał lub w jakikolwiek sposób tolerował oszustwa VAT - powiedział Jan Vincent Rostowski.



Były minister finansów przekonywał, że niedopuszczalne i nieprawdziwe jest twierdzenie, że "sytuacja VAT" poprawiła się po 2015 roku dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości.



Wszystkie te twierdzenia są fałszywe, co mam zamiar wykazać, a natężenie takich wypowiedzi w ostatnich tygodniach ma jedynie cel polityczny, czyli przykrycie afery łapówkarstwa przez przewodniczącego KNF - powiedział Jan Rostowski. Według niego, luka VAT "oczywiście istnieje wszędzie" i zawsze tam, gdzie wprowadzono podatek VAT. Luka VAT jest różnicą pomiędzy nieznaną teoretycznie należną kwotą VAT w całej gospodarce a rzeczywistymi dochodami VAT - tłumaczył.



Porównywanie luki VAT przed i po 2009 r. jest zupełnie niedopuszczalne, jest to manipulacja - podkreślił były minister finansów. Dodał, że nikt nie rewidował szacunków luki VAT przed 2009 rokiem.

Dane dotyczące luki VAT, które są przywoływane przez polityków PiS, są obliczane za pomocą metody opartej na nieznanych wartościach

Jan Vincent Rostowski zeznając przed sejmową komisją śledczą ds. VAT zwrócił uwagę, że dane dotyczące luki VAT, które są przywoływane przez polityków PiS, są obliczane za pomocą metody opartej na nieznanych wartościach. Szacunki tej metody różnią się skrajnie z roku na rok, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach UE. To oczywiście podważa wiarygodność tych szacunków - zaznaczył.

Były minister finansów odniósł się również do wyników raportu "Luka VAT w świetle analiz makroekonomicznych" Ludwika Koteckiego (w latach 2008-2012 wiceministra finansów) i Andrzeja Bratkowskiego. Dokument został zamieszczony na stronie Instytutu Obywatelskiego. Największa rewizja w szacunku luki VAT dla Polski miała miejsce w raporcie dotyczącym lat 2009-2012. Na skutek tej rewizji szacunek luki VAT wzrósł o 5 proc., czyli o 1/3. Kluczowe jest, że nigdy nie zrewidowano szacunków luki za lata sprzed 2009 r. - dodał Rostowski. Jego zdaniem szacunki luki VAT za lata 2008-2009 i za lata 2009-2016 są zupełnie nieporównywalne. Jak dodał, w mediach "widzieliśmy wykres, który porównuje 2007 r., który jest sprzed rewizji, z latami od 2009 dalej. To jest po prostu manipulacja. To jest coś zupełnie niedopuszczalne. To są zupełnie inne szacunki i różnią się skokowo o 5 punktów procentowych - tłumaczył były szef resortu finansów.





W styczniu w planach przesłuchanie m.in. Mateusza Szczurka

Przesłuchanie byłego ministra finansów Mateusza Szczurka, a także byłego szefa CBA Pawła Wojtunika planuje w styczniu komisja śledcza ds. VAT - powiedział w poniedziałek szef komisji Marcin Horała (PiS).



We wtorek komisja chciała przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a teraz prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, jednak ma się wtedy odbyć posiedzenie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Przesłuchanie Kwiatkowskiego zostało więc przełożone.



Ostatnim przesłuchiwanym w tym roku świadkiem na być były wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.



W styczniu komisja chce też przesłuchać - oprócz byłego ministra finansów Mateusza Szczurka - również byłego wiceministra finansów Jarosława Nenemana, Hannę Majszczyk, Macieja Grabowskiego, społecznego doradcę ministra Jacka Rostowskiego Renatę Hayder, a także Adama Jassera, sekretarza Rady Gospodarczej przy premierze. Wezwany też będzie były szef CBA Paweł Wojtunik, oraz były szef CBŚ Igor Parfieniuk.

