Miał promować Polskę i brać udział w prestiżowych regatach, tymczasem uszkodzony cumuje w małej marinie na Rhode Island w Stanach Zjednoczonych. Jacht "I Love Poland" kupiony za 900 tysięcy euro ma złamany maszt i uszkodzoną burtę.

Jacht "I Love Poland" kupiony za 900 tysięcy euro ma złamany maszt i uszkodzoną burtę. / Paweł Żuchowski / RMF FM

Załoga przez kilka godzin walczyła o uratowanie sprzętu, który jest na jachcie i wprowadzenie jednostki do portu. Koszt naprawy może iść nawet w setki tysięcy złotych.



Jacht "I Love Poland" w najbliższych dniach zostanie wyciągnięty z wody i będzie naprawiana na lądzie. Ten remont potrwa wiele tygodni.

O uszkodzeniu jachtu, który miał promować kraj nikt nie poinformował. O sprawie dowiedział się amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski o uszkodzonym jachcie "I love Poland" Paweł Żuchowski /RMF FM



W specjalnym systemie ostatnie dane o pozycji jednostki są z 22 kwietnia. Właśnie tego dnia złamał się maszt, który później uszkodził burtę. Jacht "I Love Poland" znajdował się 50 mil na wschód od półwyspu Sandy Hook. Wcześniej wypłynął z portu w Nowym Jorku.

Jak wygląda uszkodzony jacht "I love Poland"? Paweł Żuchowski /RMF FM

Kapitan jachtu: Żadnego błędu nie zrobiliśmy



Korespondentowi RMF FM udało się porozmawiać z kapitanem jachtu “I love Poland" Jarosławem Kaczorowskim.



Żadnego błędu jako żeglarze nie zrobiliśmy. Zawiódł sprzęt - tłumaczył kapitan. Jachty to są bardzo skomplikowane przyrządy służące do pływania. Tam jest mnóstwo elementów, które mogą zawieść. Czasami coś pęknie, coś zawiedzie - przekonywał. Pytany o to, jak długo potrwa naprawa, Kaczorowski przyznał, że trudno to precyzyjnie określić. Ten sprzęt, który musimy dokupić, te elementy takielunku to nie jest coś, co jest w sklepie na półce - wyjaśnił. Są dwie firmy na świcie, które robią takie rzeczy. Jest wiosna, więc wszyscy chcą teraz kupować. Trzeba te elementy zamówić i poczekać w kolejce - przyznał.

Jak tylko się tutaj ogarniemy to będziemy promować Polskę - zapewnił Kaczorowski. To chyba dobra promocja Polski, jak sobie poradziliśmy na morzu z taką awarią, nie wzywaliśmy żadnych służb ratunkowych i nikomu nic się nie stało - zauważył.