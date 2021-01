Historyczne wydarzenie - szczyt K2 został zdobyty zimą. Tego wyczynu dokonał zespół 10 Nepalczyków - to połączone ekipy z trzech wypraw.

"Udało nam się, wierzymy, że udało nam się" - napisała agencja Seven Summits Treks, organizująca jedną z ekspedycji.



Wcześniej Seven Summits Treks informowała, że wspinacze planowali zatrzymać się przed wierzchołkiem. Chcieli poczekać na pozostałych, po to by na szczycie stanąć wspólnie.

Wczoraj czterej Szerpowie z kilku wypraw działających na K2 (8611 m) w Karakorum połączyli siły i dotarli do 7800 m, co jest zimowym rekordem wysokości na ostatnim niezdobytym ośmiotysięczniku o tej porze roku.



Do tej pory rekord na K2 o tej porze roku należał do uczestników polskiej ekspedycji. W sezonie 2002/03 wyprawa Netia K2 Expedition pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego działała od strony chińskiej, północnym filarem i jej trzej członkowie: Marcin Kaczkan, Piotr Morawski oraz Denis Urubko dotarli do 7650 m, zakładając obóz IV.



W składzie ekipy, która teraz zdołała założyć obóz IV wykorzystując okno pogodowe, są wspinacze z zespołu Nepalczyka Nirmala Purji (w 2019 r. w ciągu 189 dni zdobył z tlenem wszystkie 14 ośmiotysięczników), ekipy Mingmy Gyalje Sherpa (także zdobywcy Korony Himalajów i Karakorum) oraz komercyjnej wyprawy organizowanej przez agencję Seven Summit Treks.



Do tej pory K2, nazywane w dialekcie zamieszkujących ten region ludów Czogori ("Rozległa góra"), a przez Chińczyków - Qogir ("Wspaniała Góra"), próbowało zdobyć zimą siedem wypraw. Po raz pierwszy atakowano ją na przełomie 1987 i 1988 roku. Kierownikiem międzynarodowej grupy był pionier zimowego himalaizmu Andrzej Zawada.