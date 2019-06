Co najmniej 70 osób, w tym 39 policjantów zostało rannych i trafiło do szpitali podczas starć w nocy z czwartku na piątek na ulicach stolicy Gruzji - Tbilisi. Demonstranci usiłowali wtargnąć do budynku parlamentu protestując przeciwko obecności rosyjskiego deputowanego. Według innych źródeł, w tym telewizji Rustavi-2, tylko w jednym szpitalu udzielono pomocy ok. 100 rannym. Na ulicach Tbilisi protestowało ponad 10 tysięcy ludzi.

