Do tej pory nie wpłynęła skarga Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w Sądzie Najwyższym w Polsce. Potężny cyklon dotarł do południowej Grecji, powodując przerwy w dostawach prądu w Atenach. Firma Home.pl złożyła zawiadomienie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dot. poniedziałkowego ataku hakerskiego. Facebook poinformował, że padł ofiarą hakerów. Polscy siatkarze awansowali do półfinału mistrzostw świata. Co jeszcze zdarzyło się w czwartek w Polsce i na świecie? Przeczytajcie nasze podsumowanie.

