Nawet 8 lat więzienia grozi sprawcom poniedziałkowego ataku hakerskiego na firmę home.pl. Sparaliżował on dużą część polskiego internetu. Home.pl to serwis, który obsługuje wiele polskich adresów internetowych i serwery wielu stron. W niektórych największych polskich miastach nie działały przez to nawet karty miejskie i aplikacje do parkowania.

REKLAMA