List Marka Falenty do Andrzeja Dudy z żądaniem ułaskawienia to jeden z głównych tematów dnia. O ocenę, czy list biznesmena skazanego w głośnej aferze podsłuchowej jest szantażem, poprosiła Prokuraturę Krajową sama kancelaria prezydenta. W poniedziałek podaliśmy wyniki sondażu IBRIS dla "Dziennika Gazety Prawnej", dziennik.pl, RMF24.PL i RMF FM. Z badania wynika, że jeśli wybory do Sejmu odbyłyby się w tym tygodniu, wygrałaby je Zjednoczona Prawica-Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 41,5 proc. głosów. Powrócił także temat niedzielnego, niezwykle tragicznego karambolu pod Szczecinem. W wypadku zginęła 5-osobowa rodzina ze Stargardu. Zarzuty usłyszał kierowca tira. Zarzuty usiłowania zabójstwa postawiono też mężczyźnie, który miał porwać i uwięzić w opuszczonym budynku kolejowym w Chełmży młodą kobietę. O czym jeszcze informowaliśmy? Oto nasze podsumowanie dnia.

Szantaż czy nie? Prokuratorzy analizują, czy zająć się listem Marka Falenty do Andrzeja Dudy

Prokuratura Krajowa bada, czy są podstawy do wszczęcia postępowania sprawdzającego ws. listu Marka Falenty do prezydenta Andrzeja Dudy z żądaniem ułaskawienia - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Oznacza to, że nie ma na razie mowy o śledztwie, a prokuratorzy analizują, czy w ogóle zająć się sprawą.

"Rzeczpospolita" ujawniła dzisiaj, że Falenta - biznesmen skazany w głośnej aferze podsłuchowej - pisze w skierowanym do Andrzeja Dudy wniosku o ułaskawienie, że został "okrutnie oszukany przez ludzi wywodzących się z Pana formacji", i grozi, że jeśli nie zostanie ułaskawiony, to ujawni, kto za nim stał.

Usiłowanie zabójstwa, tortury, gwałt. Są zarzuty dla podejrzanego o uwięzienie kobiety w Chełmży

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał mężczyzna, który miał porwać i uwięzić w opuszczonym budynku kolejowym w Chełmży młodą kobietę.

31-latek będzie odpowiadał również za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, zgwałcenie i umyślne spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Jak przekazała ponadto prokuratura, zarzuty dotyczą działania w recydywie.

Skierniewice znów mają wodę w kranach. Ograniczają dostawy do pobliskich wsi

Mieszkańcy Skierniewic nie powinni już mieć problemów z wodą - takie zapewnienie złożył w rozmowie RMF FM prezydent miasta Krzysztof Jażdżyk. Przypomnijmy, potężne problemy z dostępem do wody skierniewiczanie mieli od piątku: przez falę upałów i zwiększone zużycie w niektórych częściach miasta krany były suche, w innych woda pojawiała się w kranach tylko chwilami. W tym momencie - jak zaznaczył w rozmowie z naszym reporterem Grzegorzem Kwolkiem prezydent Skierniewic - nie ma sygnałów, by gdziekolwiek w mieście wody brakowało.

Odcięci od bieżącej wody - o czym sami nas zaalarmowali - są teraz natomiast mieszkańcy północnej części gminy, a jej wójt podkreśla, że "główny dostawca wody bez wcześniejszego powiadomienia wstrzymał dostawy".

Jak ustalił reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, miasto Skierniewice ogranicza na razie dostawy wody do obszarów wiejskich, które leżą na terenie gminy, i apeluje do wszystkich jej mieszkańców, by ograniczali zużycie wody do minimum.

Tragiczny karambol pod Szczecinem: Zarzuty dla kierowcy tira

Wśród ofiar makabrycznego wypadku pod Szczecinem jest troje dzieci. Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza dziennikarka, podróżowały z mamą i babcią. Rodzina pochodziła ze Stargardu. Szósta ofiara to mężczyzna kierujący innym autem osobowym. 35-letni kierowca tira został przesłuchiwany i usłyszał zarzuty. Do sądu skierowano wniosek o trzymiesięczny areszt dla mężczyzny.



El. ME 2020: Mecz Polska-Izrael

Mecz Polska-Izrael w ramach eliminacji do ME 2020 to jedno z głównych wydarzeń dnia. Spotykanie rozpoczęło się o godzinie 20:45.



W wyjściowym składzie biało-czerwonych znalazło się dwóch napastników: Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski. TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Rzeź Dogonów w Mali. "95 martwych, ciała są spalone. Szukamy kolejnych ofiar"

Prawie 100 osób zginęło w ataku na wioskę Dogonów w Mali w Afryce Zachodniej - informuje kanał France 24. Kilkanaście osób uważa się za zaginione.

Niezidentyfikowana uzbrojona grupa zaatakowała wioskę Sobale Kou w centrum Mali. Do zbrodni doszło w nocy - podało ministerstwo obrony kraju.

Mamy 95 martwych cywilów. Ciała są spalone, szukamy kolejnych ofiar- informują urzędnicy. Przedstawiciele służb specjalnych Mali podają, że "cała wioska Dogonów została wymordowana".

Rosja: Obywatel Polski oskarżony o szpiegostwo

Przed Moskiewskim Sądem Miejskim rozpoczęła się rozprawa w sprawie karnej, w której oskarżony o szpiegostwo jest obywatel Polski - poinformowała agencja TASS. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, a sprawa karna ma status tajnej.

Sondaż IBRIS dla DGP, dziennik.pl i RMF FM: Tylko dwa ugrupowania w Sejmie

Jeśli wybory do Sejmu odbyłyby się w tym tygodniu, wygrałaby je Zjednoczona Prawica-Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 41,5 proc. głosów - wynika z sondażu IBRIS dla "Dziennika Gazety Prawnej", dziennik.pl, RMF24.PL i RMF FM. PiS osiągnęłoby taki wynik, gdyby mierzyło się z opozycją zjednoczoną w szerokiej koalicji (PO-PSL-Wiosna-SLD-Nowoczesna-Zieloni), która mogłaby liczyć na 38,2 proc. głosów. Byłyby to jedyne ugrupowania, które dostałyby się do Sejmu.

Lubnauer o połączeniu klubów PO i Nowoczesnej: Nie ma wchłaniania, jest porozumienie

"W tej chwili nie ma wchłaniania, jest porozumienie, koalicja, o której wspólnie zadecydowały dwie Rady Krajowe - czyli najwyższe organy w partii, kiedy nie ma konwencji - o tym, żeby połączyć kluby" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer o połączeniu klubów parlamentarnych Nowoczesnej i PO.



Śmiertelny wypadek śmigłowca na Manhattanie. Maszyna spadła na dach budynku

Jedna osoba zginęła w wypadku śmigłowca na Manhattanie - donosi korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Lokalne władze na razie wykluczają, że zdarzenie ma podłoże terrorystyczne.



40 mln nowych niewolników rocznie. Szokujący obraz świata w rozmowie Bogdana Zalewskiego

