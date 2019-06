Jedna osoba zginęła w wypadku śmigłowca na Manhattanie - donosi korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Lokalne władze na razie wykluczają, że zdarzenie ma podłoże terrorystyczne.

Do wypadku doszło przy skrzyżowaniu 7 alei i 51 ulicy. Maszyna spadła na dach jednego z budynków.

To było twarde lądowanie, ale nic nie wskazuje na to, że był to zamach terrorystyczny - poinformowała Federalna Administracja Lotnicza Stanów Zjednoczonych.





Jedna osoba nie żyje.



Na miejscu jest 100 strażaków i ratowników.



Pierwsze informacje mówiły o tym, że śmigłowiec uderzył w budynek.