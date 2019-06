Prokuratura Krajowa bada, czy są podstawy do wszczęcia postępowania sprawdzającego ws. listu Marka Falenty do prezydenta Andrzeja Dudy z żądaniem ułaskawienia - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Oznacza to, że nie ma na razie mowy o śledztwie, a prokuratorzy analizują, czy w ogóle zająć się sprawą. Przypomnijmy, "Rzeczpospolita" ujawniła dzisiaj, że Falenta - biznesmen skazany w głośnej aferze podsłuchowej - pisze w skierowanym do Andrzeja Dudy wniosku o ułaskawienie, że został "okrutnie oszukany przez ludzi wywodzących się z Pana formacji", i grozi, że jeśli nie zostanie ułaskawiony, to ujawni, kto za nim stał. O ocenę, czy list Falenty jest szantażem, poprosiła Prokuraturę Krajową sama kancelaria prezydenta.

