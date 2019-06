Wśród ofiar makabrycznego wypadku pod Szczecinem jest 3 dzieci, które jechały z rodzicami. Szósta ofiara to mężczyzna kierujący innym autem osobowym. 35-letni kierowca tira około południa ma zostać przesłuchany. To najnowsze ustalenia reporterki RMF FM Anety Łuczkowskiej.

Wśród ofiar tragicznego karambolu na autostradzie A6 pod Szczecinem jest 3 dzieci - dowiedziała się nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Dzieci jechały razem z rodzicami, wszyscy zginęli na miejscu. Do ustalenia ich tożsamości będą potrzebne badanie DNA.

6. ofiara to mężczyzna kierujący innym autem osobowym, jego pasażerka przebywa w szpitalu.

Kierowca tira to 35-letni Polak. Był trzeźwy, natomiast pobrano od niego krew do badań toksykologicznych. Około południa mężczyzna ma zostać przesłuchany.

Sześć osób zginęło w pożarze na A6. Na drugiej jezdni też doszło do wypadku TVN24/x-news

Do wypadku doszło w niedzielę o godz. 13.20 na A6, 500 m do zjazdu na Wielgowo, w kierunku Świnoujścia, między węzłem Kijewo a węzłem Dąbie. Na autostradzie w kierunku morza ciężarówka zderzyła się z 6 autami osobowymi, które następnie stanęły w płomieniach.

Według bardzo wstępnych szacunków, to ciężarówka mogła nie zdążyć wyhamować i uderzyć w auta stojące w korku na trasie nad morze. Dlatego właśnie kierowca tira został zatrzymany do wyjaśnienia, czy rzeczywiście tak wyglądał scenariusz tego makabrycznego wypadku. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to nawet 12 lat więzienia.

Utrudnienia na autostradzie A6 potrwają co najmniej do południa. W miejscu zdarzenia trwa usuwanie z jezdni rozlanych płynów eksploatacyjnych. Można przejechać tylko jednym pasem. Kierowcom polecam objazd przez Dąbie lub Załom i Kliniska.