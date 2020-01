Jeśli Iran zaatakuje Amerykanów, to Stany Zjednoczone uderzą w 52 irańskie cele, w tym w ważne dla irańskiej kultury miejsca oraz w sam Iran - napisał prezydent USA Donald Trump na Twitterze.

Amerykański prezydent Donald Trump / CRISTOBAL HERRERA / PAP/EPA

"Iran mówi bardzo odważnie o atakowaniu pewnych miejsc w odwecie za to, że uwolniliśmy świat od ich terrorystycznego przywódcy(...)" - napisał Donald Trump.



"Niech to służy za OSTRZEŻENIE, jeśli Iran zaatakuje Amerykanów lub amerykańskie aktywa, to mamy namierzone 52 irańskie miejsca (odpowiadające liczbie 52 amerykańskich zakładników wziętych w niewolę przez Iran wiele lat temu)". Wśród tych celów - według prezydenta USA - znajdować się mają miejsca "ważne dla Iranu i irańskiej kultury". "Te cele oraz sam Iran będą zaatakowane bardzo szybko i mocno" - ostrzegł. "Stany Zjednoczone nie chcą więcej gróźb" - dodał prezydent USA.



W swoich tweetach Donald Trump odniósł się do wydarzeń z lat 1979-1981. Irańscy studenci zajęli wtedy ambasadę Stanów Zjednoczonych w Teheranie i wzięli osoby znajdujące się w placówce jako zakładników.

W nocy z czwartku na piątek w amerykańskim ostrzale międzynarodowego lotniska w Bagdadzie zginął irański generał Kasem Sulejmani oraz dowódca elitarnej irańskiej jednostki Al-Kuds.Teheran zapowiedział odwet za atak. Szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif powiedział w sobotę, że "rozpoczął się koniec wrogiej działalności USA w Azji Zachodniej".

Nad meczetem w irańskim Kom, mieście uznawanym przez szyitów za święte, powiewa czerwona flaga mająca symbolizować nadchodzącą wojnę.

Podczas irackich uroczystości pogrzebowych Sulejmaniego w Bagdadzie i Nadżafie wznoszono okrzyki przeciwko USA. W Iraku ogłoszono trzydniową żałobę.

W Zielonej Strefie - bagdadzkiej dzielnicy rządowo-dyplomatycznej, w której znajdują się m.in. parlament i placówki dyplomatyczne - w sobotę wybuchł pocisk.



Pociski rakietowe spadły też na dzielnicę Dżadrija w Bagdadzie, oraz w pobliżu amerykańskiej bazy wojskowej w mieście Balad - poinformowała iracka armia. Dodała, że nie ma ofiar śmiertelnych.



Dwa ataki na bazy wojskowe potwierdziła dowodzona przez USA koalicja działająca w Iraku.



Szyicka milicja Kataib Hezbollah ostrzegła w sobotę irackie siły bezpieczeństwa, żeby pozostawały w odległości co najmniej kilometra od amerykańskich baz w Iraku.

Zobacz również: Ciało generała Kasema Sulejmaniego przewieziono do Iranu