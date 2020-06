"Chciałbym - mając na uwadze to, co się działo w Diecezji Kaliskiej, te gorszące skandale - przeprosić za milczenie polskich biskupów w tej sprawie" - mówił w Porannej rozmowie ks. Mirosław Milewski - biskup pomocniczy Diecezji Płockiej odnosząc się do afery wokół tamtejszego biskupa Edwarda Janiaka, który jest oskarżany o tuszowanie pedofilii wśród księży. Jego obowiązki decyzją papieża przejął arcybiskup Grzegorz Ryś. "Jestem wdzięczny papieżowi Franciszkowi za to, że podjął taką decyzję. Mamy wreszcie przełom w tej sprawie. Tak dalej być po prostu nie mogło" - dodał.

