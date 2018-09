Bill Cosby skazany na karę więzienia za przestępstwa seksualne. Spędzi w więzieniu stanowym od 3 do 10 lat.

Bill Cosby / PAP/EPA/TRACIE VAN AUKEN /

81-letni Cosby nie wyjdzie na wolność – choć jego obrońcy wskazywali, że ze względu na wiek i stan zdrowia powinien odbywać karę w warunkach domowych. Aktor spędzi jednak najbliższe lata w więzieniu.

Choć sprawa sądowa dotyczyła jednego przypadku molestowania, to aktora o przestępstwa seksualne oskarża w sumie 50 kobiet.

Cosby we wtorek został uznany winnym w sprawie dotyczącej podania środków odurzających i molestowania seksualnego Andrei Constand. Musi zapłacić 25 tysięcy dolarów, zwrócić koszty sądowe, a także do końca życia – nawet po wyjściu na wolność - będzie musiał chodzić na terapię, bo uznano go za "agresywnego drapieżcę seksualnego". Został też wpisany do rejestru przestępców seksualnych.

Sędzia, skazując aktora, powiedział, że "przyszła pora na sprawiedliwość", i zaznaczył, że "równość wobec prawa nie pozwala na inne traktowanie kogoś w zależności od tego, kim ten ktoś jest lub był".





Bill Cosby jako aktor jest znany głównie z roli sympatycznego ojciec z telewizyjnego hitu z lat 80. "The Cosby Show".

Liliana Głąbczyńska-Komorowską, aktorka występującą w USA i Kanadzie, która w połowie lat 80. pojawiła się w uwielbianym przez Amerykanów "The Cosby Show" w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim mówiła, że już po pierwszej próbie otrzymała propozycję spotkania "sam na sam" w domu gwiazdora. PRZECZYTAJCIE CAŁĄ ROZMOWĘ NASZEGO KORESPONDENTA W USA

(m)