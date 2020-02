Agenci CBA przyjechali do siedziby Najwyższej Izby Kontroli z nakazem przeszukania m.in. gabinetu prezesa NIK Mariana Banasia. Wszystko na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, która prowadzi śledztwo dot. oświadczeń majątkowych szefa NIK. Agenci CBA nie zostali jednak wpuszczeni do biura Mariana Banasia. "Prezes NIK uznał, że nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki. Prezes nadal objęty jest immunitetem, a poza tym pamiętajmy, że w gabinecie prezesa mogą być różnego rodzaju dokumenty objęte różnego rodzaju klauzulami" - wyjaśnił w rozmowie z RMF FM rzecznik NIK Zbigniew Matwiej. Przypomnijmy, że rano CBA weszło również do czterech mieszkań należących do Mariana Banasia i jego rodziny.

