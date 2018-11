To wielkie szczęście, że mieliśmy 100 lat temu takie społeczeństwo, takich żołnierzy i takich przywódców, ojców niepodległości, którzy umieli stanąć razem, by Polskę odzyskać, choć mieli różne poglądy, absolutnie mieli tę jedną ideę - powiedział w południe prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na placu Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Jak dodał: mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na przywódców, którzy umieli być razem i umieli stanąć razem w najważniejszym celu, aby odzyskać Polskę. Rano prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przed południem odprawiono mszę z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w niej: para prezydencka oraz premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przed godziną 9 szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk, oraz byli premierzy Ewa Kopacz i Jerzy Buzek, lider PO Grzegorz Schetyna, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, prezydent-elekt Warszawy Rafał Trzaskowski złożyli wspólnie kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

13:45

Przygotowania do Biało-Czerwonego Marszu

Tegoroczny marsz zorganizowany został z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod patronatem narodowym prezydenta Andrzeja Dudy / Jacek Turczyk / PAP

13:41

Uczestnicy Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" zbierają się w okolicy ronda Dmowskiego w Warszawie

Marsz ulicami Warszawy ma ruszyć około 15 / Radek Pietruszka / PAP

12:54

Przygotowania do Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko"

12:20

Bądźmy razem, odsuńmy na bok bieżące spory; niech to będzie nasze wielkie wspólne narodowe święto - zaapelował prezydent Andrzej Duda w spocie opublikowanym w niedzielę przez Kancelarię Prezydenta z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.



Prezydent w spocie, opublikowanym na Twitterze Kancelarii, podkreślił, że "kiedy patrzy się na nasz naród, na nasze społeczeństwo na przestrzeni wieków, to widać dlaczego trwamy, dlaczego przetrwaliśmy". "Dlatego, że jesteśmy jak łańcuch, jak łańcuch pokoleń, jak dąb" - mówił.

12:00

W Polsce, mojej wspaniałej ojczyźnie, życzę, by naród, który ją zamieszkuje był wspólnotą ludzi wiernych, mądrych, nawzajem wspierających się, ludzi tworzących wspólnotę - powiedział podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że chciałby, aby przyszłe pokolenia mówiły, że "ci ludzie sprzed stu lat też byli odpowiedzialnymi gospodarzami w swoim kraju, byli odpowiedzialnymi obywatelami".



PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA PL. PIŁSUDSKIEGO

Premier Mateusz Morawiecki przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Uroczystości w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Były premier Donald Tusk złożył w niedzielę - w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. To dzień, w którym warto jak najcieplej pomyśleć o Polsce i o tym, że tak dużo nas łączy - podkreślił.



To jest taki dzień, gdzie naprawdę warto przede wszystkim pomyśleć jak najcieplej o Polsce i o wszystkich, niezależnie od tego, jakie ma się poglądy i niezależnie od tego, kto z kim, w jakim towarzystwie maszeruje. To jest naprawdę dzień, kiedy można pomyśleć wreszcie, tak od serca, że tak dużo nas łączy - o tym jestem przekonany - dodał.



Były premier Donald Tusk na placu Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza / Paweł Supernak / PAP

12:00 Cała Polska śpiewa hymn

11:00

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą podczas odsłonięcia siedmiu obelisków przy siedmiu dębach, które mają symbolizować Ojców Niepodległości, przy Świątyni Opatrzności Bożej, w ramach obchodów Święta Niepodległości.



Uroczystość odsłonięcia siedmiu obelisków / Jacek Turczyk / PAP





10:11

W setną rocznicę odzyskania niepodległości najpierw oddajemy cześć polskiemu domowi czasu zaborów, jego staraniom na rzecz podtrzymania miłości do ojczyzny - powiedział w homilii podczas mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki podczas mszy w Świątyni Opatrzności Bożej, w ramach obchodów Święta Niepodległości / Jacek Turczyk / PAP



Cała godność władzy wynika tylko i wyłącznie stąd, iż pełni ona swoje zadania w granicach porządku moralnego, którego źródłem i celem jest Bóg. Gdziekolwiek ta zasada zostaje poddana w wątpliwość, tam chwieją się same podstawy porządku państwowego, a rządy sprowadzającą się do pragmatycznej regulacji różnych i przeciwstawnych interesów - powiedział abp Gądecki.



Jak mówił, w setną rocznicę odzyskania niepodległości najpierw oddajemy cześć "polskiemu domowi czasu zaborów, jego staraniom na rzecz podtrzymania miłości do ojczyzny".

Wyrażamy nasze uznanie wszystkim organizatorom pracy u podstaw, którzy krzewili gospodarność, pracowitość, oświatę pośród uboższej ludności i przygotowywali ją do konkurencji z zaborcami. Oddajemy szacunek wszystkim twórcom ówczesnej kultury, która kształtowała dusze Polaków gwarantując im zachowanie tożsamości, dziękujemy duchowieństwu, które pracowało wówczas nad świętością ludu polskiego, a przede wszystkim oddajemy chwałę tym, którzy w kolejnych pokoleniach walcząc z zaborcami złożyli najwyższą ofiarę krwi - powiedział abp Gądecki.



09:00

Msza w Świątyni Opatrzności Bożej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczą w niej: para prezydencka oraz premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski i prezes PiS Jarosław Kaczyński.



Msza w Świątyni Opatrzności Bożej / Jacek Turczyk / PAP

08:53

Były premier i szef RE Donald Tusk oraz m.in. szef PO Grzegorz Schetyna złożyli kwiaty przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Odśpiewano również hymn. Na co dzień spieramy się o kształt i przyszłość Polski, czasami za mocno, wybacz nam Polsko, ale to co nas łączy jest o wiele mocniejsze i o wiele ważniejsze, bo to jesteś ty Polsko - powiedział Donald Tusk. Kochamy Cię Polsko - dodał.

Dziś ulice, Wrocławia, Warszawy będą zajęte przez tych, którzy odpychają europejską wspólnotę - powiedział lider Grzegorz Schetyna. Jak dodał: za rok 11 listopada odbędzie się wielki marsz, gdzie "będziemy wszyscy obecni, wszyscy będziemy mówić: Polska może być wspólnotą". Nie możemy razem świętować. Dzisiaj polskie ulice, Wrocławia, Warszawy, będą zajęte przez tych, którzy odpychają europejską wspólnotę, żyją nienawiścią i niechęcią - podkreślił Grzegorz Schetyna.



Chcemy powiedzieć, że za rok 11 listopada 2019 roku stąd zacznie się wielki, wspólny marsz, gdzie będziemy wszyscy obecni, wszyscy będziemy mówić: Polska może być wspólnotą, wspólnotą w UE, wspólnotą dumnych ludzi, którzy pamiętają o swojej historii, ale chcą łączyć a nie dzielić - oświadczył przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Przewodniczący Rady Europejskiej, były prezes Rady Ministrów Donald Tusk, przewodniczący PO Grzegorz Schetyna i poseł PO Jan Grabiec / Radek Pietruszka / PAP

Tusk złożył wieniec przed pomnikiem Piłsudskiego TVN24/x-news

08:36

Prezydent Andrzej Duda złożył w niedzielę rano 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Wieńce przed pomnikiem Witosa złożyła też delegacja polityków PSL, w tym m.in. poseł Piotr Zgorzelski.

Prezydent Andrzej Duda składa wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa / Radek Pietruszka / PAP



Prezydent Andrzej Duda oraz politycy PSL wspólnie odśpiewali Rotę.

Duda złożył kwiaty przed pomnikami Piłsudskiego i Witosa TVN24/x-news

08:00

Prezydent Andrzej Duda złożył w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.



W południe odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W planach m.in. wspólne odśpiewanie hymnu w ramach akcji "Niepodległa do hymnu". Planowane jest również wystąpienie prezydenta. Na uroczystości pojawią się m.in. premier, marszałek Sejmu, prezes PiS. Obecność zapowiedział też szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Po ceremonii prezydent złoży wieniec przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego usytuowanym przy pl. Piłsudskiego.



Potem na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość wręczenia najwyższych polskich odznaczeń - Orderów Orła Białego - nadanych pośmiertnie 25 wybitnym Polakom "zasłużonym dla chwały, dobra i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej". Planowane jest wystąpienie prezydenta.

Warszawski marsz

Po południu ulicami Warszawy przejść ma Biało-Czerwony Marsz "Dla Ciebie Polsko". Będzie w nim uczestniczył m.in. prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także - według zapowiedzi rzecznik PiS Beaty Mazurek - prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz politycy tej partii.

W sobotę Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie stołecznego ratusza na sobotnie postanowienie sądu okręgowego o uchyleniu zakazu wydanego przez prezydent stolicy.



Marsz otworzą pojazdy wojskowe, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestra oraz żołnierze reprezentujący wszystkie formacje Sił Zbrojnych RP niosący symboliczne 100 flag. Zaprezentuje się kilkadziesiąt wojskowych pojazdów, w tym m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, samobieżny moździerz Rak, zestaw przeciwlotniczy Poprad i wyrzutnia rakietowa Langusta. Za kolumnami wojskowymi i pododdziałami Wojska Polskiego przejdą uczestnicy marszu.



Na godzinę 15 zaplanowano przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy na rondzie Dmowskiego. Według zapowiedzi Stowarzyszenia Marsz Niepodległości uczestnicy przemarszu mają od godz. 14 gromadzić się w tym miejscu.



Apeluję, żeby to był marsz absolutnie poza jakimikolwiek podziałami politycznymi i ideologicznymi. Idźmy razem - podkreślił w czwartek prezydent, wzywając, by tego dnia "nie dzielić się na żadne barwy partyjne". Andrzej Duda zadeklarował jednocześnie, że jest "gotów podać rękę w tym marszu każdemu, kto przyjdzie z biało-czerwoną flagą i będzie chciał się razem z nami radować z odzyskania niepodległości".



11 listopada bądźmy razem pod biało-czerwoną flagą, pamiętając, że Polskę odbudowały podobieństwa, a różnice zeszły na dalszy plan; niech tym, co nas łączy, będzie radość z Polski i duma z polskości - apelował w ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki.



Dziś w Narodowe Święta Niepodległości gmach parlamentu - zarówno Sejm jak i Senat - będzie otwarty dla zwiedzających; wszyscy chętni będą mogli zobaczyć miejsca, gdzie na co dzień pracują posłowie i senatorowie. Zwiedzać będzie można w godzinach 11.00 - 16.00.

W Sejmie będzie można obejrzeć znane z mediów wnętrza: Hall Główny, Salę Kolumnową, galerię Sali Posiedzeń Sejmu, Korytarz Marszałkowski. W Senacie zwiedzający będą mogli zobaczyć salę posiedzeń plenarnych, foyer, a także sale konferencyjne, w których znajdują się pamiątki po byłych marszałkach Izby - Andrzeju Stelmachowskim, Auguście Chełkowskim i wicemarszałku Zbigniewie Romaszewskim.



W Senacie prezentowana będzie również wystawa "Dla Niepodległej. Udział senatorów II RP w odzyskaniu wolności przez Polskę", przygotowana przez Kancelarię Senatu. Prezentuje ona sylwetki 22 spośród 270 senatorów, którzy w różny sposób przyczynili się do odzyskania przez nasz kraj niepodległości.



W ramach akcji "Mamy Niepodległą!" będzie można otrzymać okolicznościowe kartki pocztowe z okazji 11 listopada. Na trasie zwiedzania znajdzie się także stoisko z nowościami przygotowanymi przez Wydawnictwo Sejmowe.



Opozycja składa kwiaty

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, szef Rady Europejskiej b. premier Donald Tusk, a także byli premierzy Ewa Kopacz i Jerzy Buzek, lider PO Grzegorz Schetyna, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz prezydent-elekt Warszawy Rafał Trzaskowski złożyli wspólnie kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.



Zaproszenie na oficjalne uroczystości odzyskania niepodległości prezydent Andrzej Duda skierował do wszystkich byłych premierów i prezydentów. Bronisław Komorowski i Lech Wałęsa poinformowali, że nie wezmą udziału w uroczystościach. Platforma nie weźmie też udziału w organizowanym o godz. 15 przez rząd Marszu Państwowym.



