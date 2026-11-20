Codzienna praktyka ważniejsza niż wsparcie w kryzysie
Zespół badawczy pod kierownictwem dr. Sohaila Akhtara i prof. Alessandry Buji przeanalizował wyniki 21 badań z udziałem osób powyżej 60. roku życia, skupiając się na ich doświadczeniach związanych z religijnością i duchowością oraz na poziomie zadowolenia z życia. Wnioski są jednoznaczne: osoby starsze, które traktują wiarę jako integralną część swojego życia, deklarują wyraźnie wyższy poziom satysfakcji i lepszą jakość codziennego funkcjonowania.
Naukowcy podkreślają przy tym, że największe korzyści zdają się przynosić regularne praktyki religijne lub duchowe, a nie jedynie sięganie po nie w sytuacjach kryzysowych. Seniorzy, którzy na co dzień kierują się wartościami duchowymi, czerpią z tego większą stabilność emocjonalną, poczucie sensu i wsparcia społecznego.
Azja liderem, płeć bez znaczenia
Analiza wykazała, że pozytywny wpływ religijności i duchowości na jakość życia seniorów jest zjawiskiem globalnym, jednak siła tego efektu różni się w zależności od regionu świata.
Największe korzyści odnotowano w krajach azjatyckich, takich jak Indie, Iran czy Pakistan, gdzie religia często stanowi ważny element tożsamości społecznej i jest silnie obecna w życiu publicznym.
W Ameryce Północnej i Południowej, gdzie badania prowadzono głównie w USA i Brazylii, efekt ten był nieco słabszy, co może wynikać z większego zróżnicowania religijnego i innych uwarunkowań kulturowych.
Warto podkreślić, że płeć nie miała wpływu na siłę tego zjawiska, zarówno kobiety, jak i mężczyźni czerpią z duchowości i religijności podobne korzyści.
Duchowość to nie tylko tradycyjna religia
Autorzy pracy zwracają uwagę, że pojęcie duchowości nie ogranicza się wyłącznie do praktyk religijnych. Obejmuje ono także indywidualne poszukiwanie sensu życia, refleksję nad nim czy poczucie więzi z czymś większym od siebie. To właśnie ta szeroka definicja pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego nawet osoby niezaangażowane w tradycyjne formy religijności mogą doświadczać poprawy jakości życia dzięki duchowym praktykom.
Nowe wyzwanie dla domów seniora i systemów opieki
W obliczu starzenia się społeczeństw, wyniki badań z Padwy mogą mieć istotne znaczenie dla organizacji systemów wsparcia i opieki nad osobami starszymi.
Zebrane przez nas dane jasno pokazują, że duchowość i religijność powinny być uwzględniane w programach promujących zdrowe starzenie się. To nie tylko kwestia indywidualnych przekonań, ale realny czynnik wpływający na dobrostan seniorów - podkreśla dr Akhtar.
Autorzy sugerują, by instytucje opiekuńcze, domy seniora i organizacje społeczne wspierały rozwój duchowy swoich podopiecznych, niezależnie od ich wyznania czy światopoglądu. Może to przybierać formę zarówno spotkań religijnych, jak i warsztatów rozwoju osobistego czy grup wsparcia opartych na refleksji i dzieleniu się doświadczeniami. Przyznają, że ta praca to dopiero początek. Potrzebne są dalsze analizy, które pozwolą lepiej zrozumieć mechanizmy wpływu duchowości na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych.