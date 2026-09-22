Ilu Polaków naprawdę chodzi do kościoła? Nadchodzi wielkie liczenie wiernych

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Ilu Polaków tak naprawdę chodzi w niedzielę do kościoła? Odpowiedź na to pytanie poznamy już 18 października, kiedy w każdej polskiej parafii ruszy wielkie liczenie wiernych. Doroczne badanie pod lupę weźmie nie tylko ogólnokrajową frekwencję, ale też głębokie podziały regionalne – od rekordowej w 2024 roku diecezji tarnowskiej po zmagającą się z pustymi ławkami archidiecezję szczecińsko-kamieńską.

Niedzielny test frekwencji w polskich parafiach

Tradycyjnie, raz w roku, w jedną z październikowych niedziel, w polskich kościołach przeprowadzane jest ogólnopolskie liczenie wiernych. W tym roku badanie przypadnie na 18 października. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, tego dnia w każdej parafii zostanie policzona liczba osób obecnych na mszach świętych oraz tych, które przystąpiły do komunii świętej.

Celem badania jest zebranie wiarygodnych danych o liczbie praktykujących katolików, co pozwala lepiej zrozumieć aktualne trendy religijne w społeczeństwie.

Zmiany w Kościele katolickim w Polsce. Episkopat jasno mówi, kto może zostać katechistą Ważne zmiany czekają Kościół katolicki w Polsce. Od 18 września 2026 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące stałej posługi katechisty. Osoby świeckie, odpowiednio przygotowane, będą mogły w sposób formalny pełnić tę funkcję w parafiach i…

Więcej wiernych w ławkach i przy komunii

Według najnowszego „Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce” przygotowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, w 2024 roku wskaźnik dominicantes, czyli odsetek osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej, wyniósł 29,6 procent. To wzrost o 0,57 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla porównania, w 2023 roku wskaźnik ten wynosił 29,2 procent, w 2022 roku – 29,5 procent, a w 2021 roku – 28,3 procent.

Również wskaźnik communicantes, określający liczbę wiernych przystępujących do komunii świętej, odnotował wzrost. W 2024 roku wyniósł 14,6 procent, co oznacza wzrost o 0,64 punktu procentowego względem 2023 roku (14 procent). W 2022 roku wskaźnik ten wynosił 13,9 procent, a w 2021 roku – 12,9 procent.

Geografia religijności: Tarnów liderem, Szczecin na końcu

Statystyki pokazują znaczne różnice w poziomie praktyk religijnych w poszczególnych diecezjach. Najwyższy wskaźnik dominicantes w 2024 roku odnotowano w diecezji tarnowskiej – aż 62,3 procent wiernych regularnie uczestniczy tam w niedzielnych mszach. Na przeciwnym biegunie znalazła się archidiecezja szczecińsko-kamieńska, gdzie wskaźnik ten wyniósł 17,59 procent. W archidiecezji warszawskiej wskaźnik dominicantes osiągnął poziom 19,85 procent.

Ilu Polaków chodzi do kościoła? Ta diecezja nie ma sobie równych Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował najnowszy raport "Kościół w liczbach", który rzuca nowe światło na religijność Polaków. Wyniki ogólnopolskiego liczenia wiernych zaskoczyły - wbrew powszechnym przekonaniom o…

Kto naprawdę liczy wiernych w Polsce?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego im. ks. Witolda Zdaniewicza powstał w 1972 roku z inicjatywy księży pallotynów ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Instytut jest najstarszym w Polsce ośrodkiem naukowym zajmującym się badaniami nad religijnością, katolicyzmem i ich społecznymi kontekstami. Współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym, zapewniając rzetelne analizy i opracowania dotyczące życia religijnego w kraju.