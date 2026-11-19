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Już w 2035 roku islam może wyprzedzić chrześcijaństwo i stać się najliczniejszą religią świata – wynika z najnowszej prognozy ośrodka Pew Research Center. Za historyczną zmianą na religijnej mapie globu stoi przede wszystkim wysoki przyrost naturalny w krajach muzułmańskich. Na drugim miejscu jest odchodzenie od wiary w państwach tradycyjnie chrześcijańskich.

Zmiany demograficzne już w najbliższych dekadach przekształcą religijną mapę świata. Największą – pod względem liczby wyznawców - religią świata za 9 lat może być islam.

Demografia decyduje. Kluczem liczba urodzeń

Kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost populacji muzułmańskiej na świecie są… dzieci. Najnowsze dane, przytoczone przez amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center, pokazują, że w latach 2020-2025 kobiety muzułmańskie rodziły średnio 3,1 dziecka, podczas gdy chrześcijanki – 2,5 dziecka.

Prognozy na lata 2020-2070 mówią, że naturalny przyrost ludności sprawi, iż społeczność muzułmańska powiększy się o 1,6 miliarda osób. Chrześcijanie w tym samym okresie zyskają 792 miliony wyznawców.

Masowy odpływ wiernych, ale nie na rzecz islamu

Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na liczebność wspólnot religijnych jest zmiana wyznania lub też całkowite porzucenie religii.

Eksperci przewidują, że w najbliższych dziesięcioleciach więcej osób wychowanych jako chrześcijanie zdecyduje się na porzucenie swojej religii niż w przypadku muzułmanów. Bilans konwersji dla islamu przewiduje niewielki spadek – o około 8 milionów osób. W przypadku chrześcijaństwa prognozowany jest znacznie większy odpływ, sięgający 105 milionów ludzi. Większość byłych chrześcijan przejdzie do grupy tzw. „bezwyznaniowców”, czyli osób, które nie identyfikują się z żadną religią.

Ponad 1,7 mln pielgrzymów odprawia rytuał kamienowania szatana Ponad 1,7 miliona muzułmanów z całego świata zgromadziło się w Mekce, by wziąć udział w jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie islamu – dorocznej pielgrzymce hadżdż. Kulminacyjnym momentem jest rytuał kamienowania szatana, przypominający o…

Jednocześnie ruchy między samym islamem a chrześcijaństwem mają być niemal takie same. Przewiduje się, że 9,2 miliona muzułmanów przejdzie na chrześcijaństwo, z kolei 9 milionów chrześcijan przyjmie islam. Dlatego według Pew Research Center przewaga liczebna islamu nad chrześcijaństwem nie wynika z konwersji, ale przede wszystkim z wyższego przyrostu naturalnego.

Geografia zmian: wzrosty w Afryce i Azji, spadek w USA

Przyrost muzułmanów będzie się koncentrował głównie w krajach, gdzie islam już teraz jest religią dominującą. Obecnie muzułmanie stanowią większość w 53 krajach świata.

Największy wzrost przewidywany jest w Pakistanie, gdzie populacja muzułmańska ma się podwoić – z 227 milionów w 2020 roku do 461 milionów w 2070 roku. Tym samym Pakistan stanie się krajem z największą społecznością muzułmańską na świecie. Dziś palmę pierwszeństwa dzierży Indonezja.

Islam na świecie dziś (Grafika: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz) / PAP

Chrześcijaństwo również będzie się rozwijać - zwłaszcza w krajach, gdzie już dziś stanowi większość. W 120 takich państwach liczba chrześcijan ma wzrosnąć o 630 milionów. I tak na przykład w Demokratycznej Republice Konga populacja chrześcijańska ma wzrosnąć z 92 do 299 milionów.

Największy spadek liczby chrześcijan ma dotyczyć Stanów Zjednoczonych. W 2020 roku kraj ten miał największą na świecie populację chrześcijańską – 217 milionów osób. Do 2070 roku liczba ta ma się zmniejszyć do 174 milionów.

Szybki spadek liczby chrześcijan w Anglii i Walii. Już nie są większością Mniej niż połowa mieszkańców Anglii i Walii wskazała chrześcijaństwo jako wyznawaną religię. Ten wynik opublikowany przez brytyjski urząd statystyczny ONS jest najniższy w historii. W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób określających się jako…

Tymczasem Europa podąża innym wzorcem. Populacja Starego Kontynentu według prognoz zmniejszy się z 753 milionów w 2020 roku do 628 milionów ludzi w 2070 roku. Liczba chrześcijan zmaleje z 505 milionów do 324 milionów, ale to oni nadal będą największą grupą wyznaniową.

Coraz więcej osób będzie porzucać religię: odsetek osób bezwyznaniowych wzrośnie z 25 do 33 procent. Udział muzułmanów zwiększy w Europie z 46 milionów do 80 milionów ludzi.