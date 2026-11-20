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Lek o nazwie daraxonrasib w połączeniu ze stosowaniem chemioterapii znacznie zwiększa szanse pacjentów na pokonanie raka trzustki. Brytyjskie media publikują wyniki testów klinicznych wykonanych w grupie kilkudziesięciu pacjentów. Zlecana jest jednak ostrożność w interpretowaniu danych.

Eksperci nazywają to największym przełomem w leczeniu raka trzustki od dziesięcioleci – chodzi o przyjmowaną codziennie pigułkę, która zdaje się zmniejszać, a być może nawet eliminować guzy u części pacjentów cierpiących na jeden z najbardziej śmiertelnych i najtrudniejszych w leczeniu nowotworów. Guzy przestały rosnąć u niemal wszystkich z 61 uczestników badania, u których niedawno zdiagnozowano zaawansowanego raka trzustki z przerzutami do innych części ciała. We wczesnych badaniach klinicznych nowotwór stał się niewykrywalny w badaniach obrazowych u co dwunastego pacjenta, któremu podawano daraxonrasib wraz z chemioterapią.

Wczesny etap

Lekarze podkreślają jednak, że nie wiadomo jeszcze, jak długo lek jest w stanie powstrzymywać chorobę, dlatego nie należy traktować go jako lekarstwa gwarantującego całkowite wyleczenie. Niemniej organizacja Cancer Research UK nazwała to odkrycie „największym krokiem naprzód od dziesięcioleci” dla pacjentów dotkniętych tego rodzaju nowotworem.

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Zdaniem dr. Sama Godfrey’a, który wypowiedział się w tym zakresie dla BBC, wyniki są niezwykle ekscytujące.

Ten nowy lek dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe – znalazł sposób na leczenie celu uznawanego dotąd za nieuleczalny farmakologicznie. W końcu widzimy w przypadku raka trzustki postęp, na który czekaliśmy stanowczo za długo – oświadczył.

Jeden z najbardziej niebezpiecznych

Rak trzustki jest wyjątkowo trudny w leczeniu i ma najniższy wskaźnik przeżywalności spośród wszystkich powszechnych nowotworów. Chociaż chemioterapia może nieco zmniejszyć guzy, rak często odrasta. Większość pacjentów z zaawansowaną chorobą przeżywa miesiące, a nie lata.

Lekarze mają jednak nadzieję, że nowa terapia da pacjentom więcej czasu, nawet jeśli nie zatrzyma nowotworu na zawsze. W ramach badania pacjentów obserwowano średnio przez półtora roku – u części z nich w tym czasie nie nastąpił nawrót choroby.

Eksperci podkreślają, że potrzebne są dłuższe badania, aby ustalić, czy u któregokolwiek z tych pacjentów można uzyskać remisję i jak długo może ona trwać.