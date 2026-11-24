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Legitymacja emeryta-rencisty to przepustka do szeregu przywilejów. Sprawdzamy, jakie ulgi przysługują emerytom i rencistom oraz jak korzystać z nowych rozwiązań – zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej.

Od lipca 2026 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty. Zielona karta odchodzi do lamusa, a jej miejsce zajmuje szaro-niebieski dokument z dodatkowymi zabezpieczeniami, takimi jak mikrodruk i gilosz. To nie tylko kwestia estetyki – nowe rozwiązania mają skuteczniej chronić przed fałszerstwami.

Warto wiedzieć, że obecnie każdy emeryt i rencista automatycznie otrzymuje cyfrową wersję legitymacji – tzw. mLegitymację w aplikacji mObywatel. Plastikowa karta wydawana jest wyłącznie na wniosek, np. w przypadku zagubienia, uszkodzenia czy zmiany danych osobowych. Wydanie dokumentu pozostaje bezpłatne, a dotychczasowe zielone legitymacje zachowują ważność.

Jak korzystać z ulg i przywilejów?

Legitymacja emeryta-rencisty – zarówno w wersji elektronicznej, jak i plastikowej – uprawnia do szeregu zniżek i zwolnień z opłat. Wystarczy mieć przy sobie dokument oraz dowód tożsamości (np. dowód osobisty lub mDowód), by skorzystać z przysługujących benefitów.

Posiadacze legitymacji emeryta-rencisty mogą liczyć na:

Zniżki w pociągach: Dwa przejazdy rocznie z 37-procentową ulgą.

Tańsze bilety do kina, teatru i na wydarzenia kulturalne oraz sportowe.

Ulgi na przejazdy komunikacją publiczną: 50-procentowa zniżka, a w większości miast po 70. roku życia – darmowa komunikacja miejska.

Zniżka na wyrobienie paszportu: 50-procentowa ulga, a po 70. roku życia – całkowite zwolnienie z opłaty.

Zwolnienie lub ulga w opłatach za abonament RTV: Emeryci po 60. roku życia z niskim świadczeniem płacą połowę, a seniorzy po 75. roku życia nie płacą wcale.

Zniżki i zwolnienia w uzdrowiskach i na rehabilitację: Rabaty sięgające nawet 20 procent w wybranych ośrodkach oraz możliwość dofinansowania z PFRON dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Seniorzy zyskują coraz więcej

Zmiany w legitymacji emeryta-rencisty to nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim realne korzyści dla seniorów. Dokument otwiera drzwi do tańszego podróżowania, korzystania z kultury i rekreacji, a także ułatwia codzienne życie. Warto pamiętać, że zarówno wersja elektroniczna, jak i plastikowa są honorowane na terenie całego kraju.