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Czy w odległych, lodowatych rejonach Układu Słonecznego, daleko za orbitą Neptuna, kryje się jeszcze nieodkryta planeta? Najnowsze symulacje, których wyniki publikuje prestiżowe czasopismo „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, sugerują, jak mogłaby wyglądać. Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Patryka Sofii Lykawki z Uniwersytetu Kindai w Japonii przedstawił nowy model hipotetycznej planety, którą nazwali roboczo „Planetą X2”. Ich zdaniem jej obecność mogłaby wyjaśnić zagadkowe ruchy lodowych ciał w najdalszych zakątkach naszego Układu.

Od dziesięcioleci astronomowie z całego świata zastanawiają się, czy poza orbitą Neptuna może istnieć nieznany dotąd obiekt. Dzięki zaawansowanym symulacjom komputerowym naukowcy są w stanie teraz dokładniej określić, jak taka ewentualna planeta mogłaby wyglądać i jak wpływałaby na otaczające ją obiekty.

Według najnowszych ustaleń Planeta X2 miałaby masę od 1,5 do 2 mas Ziemi i poruszałaby się po niezwykle odległej, eliptycznej orbicie – nawet kilkaset razy dalej od Słońca niż nasza planeta. Nawet w najbliższym punkcie swojej orbity, PX2 znajdowałaby się co najmniej 200 jednostek astronomicznych od Słońca, gdzie jednostka astronomiczna jest równa średniej odległości Ziemi od naszej Gwiazdy.

W przestrzeni za Neptunem znajduje się wiele lodowych ciał niebieskich, znanych jako obiekty transneptunowe. Większość z nich krąży w tzw. Pasie Kuipera, w odległości od 38 do 50 jednostek astronomicznych od Słońca. Jednak w ciągu ostatnich dwudziestu lat astronomowie odkryli coraz więcej obiektów, których orbity są nietypowo wydłużone lub nachylone pod dziwnymi kątami. Zjawiska te trudno wyjaśnić wyłącznie oddziaływaniem grawitacyjnym znanych planet.

Proponowany model ewolucji Układu Słonecznego. Rys. Patryk Sofia Lykawka et al.

Jednym z najbardziej intrygujących przykładów jest Sedna, planetoida, której ekstremalnie wydłużona orbita wykracza daleko poza znane regiony Układu Słonecznego. To właśnie takie przypadki skłoniły naukowców do ponownego przemyślenia, czy za tymi anomaliami nie stoi nieznana planeta.

„Jeśli ta planeta istnieje, może zmienić nasze rozumienie historii Układu Słonecznego”

Zespół profesora Lykawki przeprowadził symulacje komputerowe obejmujące aż 4,5 miliarda lat ewolucji Układu Słonecznego. Analizowano, jak hipotetyczna Planeta X2 mogłaby wpływać na ruchy lodowych ciał w najdalszych rejonach. Wyniki są fascynujące, grawitacja PX2 mogłaby nie tylko osłabiać wpływ Neptuna, ale także nadawać orbitom tych obiektów nietypowy kształt i nachylenie.

Model sugeruje, że Planeta X2 poruszałaby się po eliptycznej orbicie o półosi głównej wynoszącej od 350 do 500 jednostek astronomicznych. To właśnie jej oddziaływanie mogłoby tłumaczyć wiele z dotychczas niewyjaśnionych trajektorii obiektów transneptunowych.

„Wyobraźcie sobie, że po tak długo trwających obserwacjach Układu Słonecznego odkrywamy, że przez cały ten czas ukrywała się przed nami kolejna planeta” – mówi prof. Lykawka.

„Jeśli ta planeta istnieje, może zmienić nasze rozumienie historii Układu Słonecznego i wyjaśnić, dlaczego najdalsze obiekty poruszają się po tak niezwykłych orbitach” – dodaje.

Świeże spojrzenie i nowe argumenty

Współautor badania, profesor Jonti Horner z University of Southern Queensland, podkreśla, że już wkrótce będziemy mogli przetestować tę hipotezę. Pomóc w tym może trwający właśnie przegląd nieba prowadzony przez uruchomione niedawno na pustyni w Chile Obserwatorium Very C. Rubin. Jego aparatura, dzięki zaawansowanym technologiom, jest w stanie wykrywać nawet bardzo słabe i odległe obiekty.

Poszukiwania nieznanych planet za Neptunem mają długą tradycję. To właśnie teoretyczna „Planeta X” zainspirowała Percivala Lowella do rozpoczęcia badań, które już po jego śmierci doprowadziły do odkrycia przez Clyde’a Tombaugh Plutona w 1930 roku.

Jednak późniejsze analizy wykazały, że Pluton jest zbyt mały, by odpowiadać za obserwowane anomalie. W ostatnich latach hipoteza istnienia „Planety Dziewiątej” została ożywiona na nowo, a teraz model PX2 wnosi do tej debaty świeże spojrzenie i nowe argumenty.

Naukowcy są zgodni: jeśli Planeta X2 istnieje, jej odkrycie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii astronomii.

„Najbardziej ekscytujące jest to, że wreszcie mamy szansę poddać tę hipotezę naukowej weryfikacji” – podkreśla prof. Horner.

„Obserwatorium Very C. Rubin dostarczy nam nowych wskazówek, które pozwolą lepiej zrozumieć najodleglejsze rejony Układu Słonecznego i być może odkryć planetę, która przez miliony lat pozostawała poza zasięgiem naszych teleskopów” – dodaje.