„Chirurgiczny ChatGPT”. Pierwsza operacja mózgu z bieżącą asystą AI udana

RMF24

Medyczny sukces w Londynie. Dzięki operacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym, pacjentowi pomyślnie usunięto guza mózgu. Mężczyźnie groziła utrata wzroku.

Pacjentem, który skorzystał na nowatorskim rozwiązaniu, jest Rhys Hibbert, ojciec dwójki dzieci z hrabstwa Bedfordshire – podaje BBC.

Niepokojący incydent ujawnił problem

48-letni Rhys nie narzekał na problemy zdrowotne. Wszystko zmieniło się 18 miesięcy temu, gdy w porze lunchu wyszedł na codzienny spacer. Mężczyzna na jezdni nagle stracił przytomność i dostał drgawek.

Badanie mózgu wykazało, że na przysadce mózgowej rozwijał się guz o średnicy 11 mm. Przysadka znajduje się bardzo blisko tętnic szyjnych – kluczowych naczyń dostarczających krew do mózgu – oraz nerwów wzrokowych, które kontrolują widzenie. Gdy guz Hibberta zaczął uciskać na nerwy wzrokowe, pojawiły się problemy ze wzrokiem.

18 lat parzył codziennie dla żony kawę. „Nie zamierzałem pozwolić, by ten guz mi to uniemożliwił”

Problemy z czasem zaczęły się nasilać. Mężczyzna zaczął potykać się o przedmioty i odczuwał silne zmęczenie oraz zawroty głowy.

Przez 18 lat małżeństwa zawsze wstawałem z łóżka i parzyłem żonie kawę i nie zamierzałem pozwolić, by ten guz mi to uniemożliwił – zapewniał przed operacją.

Kiedy chirurdzy zaproponowali mu, by jako pierwszy poddał się operacji z wykorzystaniem ich specjalnie opracowanego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, nie wahał się ani chwili.

Jeśli pacjenci nie są gotowi wziąć udziału w badaniach, to w jaki sposób lekarze mają się uczyć, a medycyna – rozwijać? – powiedział.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta dostrzegam w tym ogromną korzyść. W naszej głowie nie ma przecież znaków drogowych – dodawał.

Jak wyglądała operacja?

Operacja polegała na wprowadzeniu endoskopu – małej kamery – przez nos aż do podstawy czaszki. Guz znajdował się za warstwami kości i błonami. Lekarze mieli więc problem z wyborem najbezpieczniejszej drogi do jego usunięcia.

BBC wskazuje, że istniało 25–50 proc. prawdopodobieństwa, że nie uda się usunąć całego guza, oraz 0,5–2 proc. prawdopodobieństwa uszkodzenia naczyń krwionośnych. Dlatego w sali operacyjnej pojawił się drugi monitor. Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji analizowało obraz na żywo z kamery, śledziło instrumenty chirurgiczne i zaznaczało obszary, w których najprawdopodobniej znajdowały się naczynia i nerwy, wskazując miejsca, w których usunięcie guza było najbezpieczniejsze.

Technologia działa tak, jak narzędzie rozpoznawania twarzy w smartfonach. Różnica polega na tym, że chirurgiczny asystent wskazuje ważne i często ukryte struktury anatomiczne.

Operacje takie jak ta 48-latka są wykonywane w Wielkiej Brytanii często. Przeciętny chirurg dokonuje ich około 10-20 rocznie. Lekarz wybiera właściwą ścieżkę dotarcia do guza, opierając się na badaniach obrazowych pacjenta wykonanych przed zabiegiem.

Naukowcy wyszkolili swój system sztucznej inteligencji poprzez analizę setek nagrań wideo przedstawiających guzy przysadki mózgowej. Badania nad systemem trwały lata.

Został on wytrenowany do wykonywania większej liczby operacji, niż większość chirurgów ma okazję zobaczyć lub przeprowadzić w ciągu całego życia i może pełnić rolę dodatkowej pary oczu eksperta – powiedział prof. Hani Marcus, który pomagał w przeprowadzeniu zabiegu.

Dodał też, że w przeciwieństwie do innych eksperymentalnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, system ten działa w czasie rzeczywistym.

„Od roku nie widziałem tak wyraźnie”

Hibbert przyznał, że skutki operacji odczuł od razu. Kiedy po operacji otworzyłem oczy, poczułem się, jakbym miał widzenie w zakresie 360 stopni. Od roku nie widziałem tak wyraźnie – powiedział mężczyzna.

W ciągu ośmiu tygodni od operacji zauważył, że jego wzrok znacznie się poprawił.

Odzyskałem też energię, a wszystkie skutki uboczne, na które cierpiałem przed operacją, zniknęły. Ta operacja przywróciła mi życie – zaznaczył.