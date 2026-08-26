Upada mit 8 godzin. Ile snu naprawdę potrzebujemy?

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Czy osiem godzin snu to absolutne minimum dla odpowiedniej regeneracji? Najnowsze badania pokazują, że sprawa jest znacznie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Choć odpowiednia ilość odpoczynku to klucz do zdrowia, nie każdy z nas potrzebuje dokładnie tyle samo snu.

Osiem godzin snu – mit czy konieczność?

Przez lata powtarzano nam, że dorosły człowiek powinien spać osiem godzin na dobę. Jednak naukowcy z czasopisma „Brain Medicine” podkreślają, że nie ma jednej, uniwersalnej normy. Ich przegląd badań sugeruje, że wzorce snu ludzi w społeczeństwach przedprzemysłowych były znacznie bardziej elastyczne, a współczesne przekonania o „złotych ośmiu godzinach” nie mają mocnych podstaw ewolucyjnych.

Jak spali nasi przodkowie?

Zanim pojawiły się zegarki, budziki i smartfony, ludzie funkcjonowali według naturalnych cykli dnia i nocy. Badania społeczności łowiecko-zbierackich w Tanzanii, Namibii czy Boliwii wykazały, że ich sen trwał średnio od 5,7 do 7,1 godziny na dobę – i to bez nadrabiania drzemkami w ciągu dnia. Co ciekawe, większość z nich budziła się tuż przed świtem, niezależnie od dnia tygodnia.

Podobne wnioski płyną z analizy opublikowanej przez Royal Society Publishing – średnia długość snu w społeczeństwach przedprzemysłowych wynosiła 6,4 godziny.

Dziś, w świecie pełnym sztucznego światła, nasze zegary biologiczne są rozregulowane, a sen często opóźniony względem naturalnego cyklu światła i ciemności.

Sztuczne światło i indywidualne potrzeby

Naukowcy zwracają uwagę, że sztuczne światło – z lamp, komputerów czy telefonów – wpływa na nasz rytm dobowy i opóźnia moment zasypiania. Ale to nie wszystko. Na ilość potrzebnego snu wpływają także indywidualne czynniki, takie jak stan zdrowia czy płeć.

Badania opublikowane w „Nature” wykazały, że optymalna długość snu może się wahać od 6,4 do 7,8 godziny, w zależności od płci i kondycji poszczególnych organów.

Ile snu potrzebujemy naprawdę?

Eksperci podkreślają, że „reguła ośmiu godzin” jest zbyt uproszczona. Każdy z nas ma inne potrzeby. Dla jednej osoby siedem godzin będzie wystarczające, inna poczuje się wypoczęta dopiero po dziewięciu godzinach.

Według National Sleep Foundation, dorośli w wieku od 26 do 64 lat powinni spać od siedmiu do dziewięciu godzin na dobę, choć niektórzy mogą potrzebować tylko od sześciu do nawet dziesięciu godzin.