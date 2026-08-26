Upada mit 8 godzin. Ile snu naprawdę potrzebujemy?

Osiem godzin snu – mit czy konieczność?
Przez lata powtarzano nam, że dorosły człowiek powinien spać osiem godzin na dobę. Jednak naukowcy z czasopisma „Brain Medicine” podkreślają, że nie ma jednej, uniwersalnej normy. Ich przegląd badań sugeruje, że wzorce snu ludzi w społeczeństwach przedprzemysłowych były znacznie bardziej elastyczne, a współczesne przekonania o „złotych ośmiu godzinach” nie mają mocnych podstaw ewolucyjnych.
Jak spali nasi przodkowie?
Zanim pojawiły się zegarki, budziki i smartfony, ludzie funkcjonowali według naturalnych cykli dnia i nocy. Badania społeczności łowiecko-zbierackich w Tanzanii, Namibii czy Boliwii wykazały, że ich sen trwał średnio od 5,7 do 7,1 godziny na dobę – i to bez nadrabiania drzemkami w ciągu dnia. Co ciekawe, większość z nich budziła się tuż przed świtem, niezależnie od dnia tygodnia.
Podobne wnioski płyną z analizy opublikowanej przez Royal Society Publishing – średnia długość snu w społeczeństwach przedprzemysłowych wynosiła 6,4 godziny.
Dziś, w świecie pełnym sztucznego światła, nasze zegary biologiczne są rozregulowane, a sen często opóźniony względem naturalnego cyklu światła i ciemności.
Sztuczne światło i indywidualne potrzeby
Naukowcy zwracają uwagę, że sztuczne światło – z lamp, komputerów czy telefonów – wpływa na nasz rytm dobowy i opóźnia moment zasypiania. Ale to nie wszystko. Na ilość potrzebnego snu wpływają także indywidualne czynniki, takie jak stan zdrowia czy płeć.
Badania opublikowane w „Nature” wykazały, że optymalna długość snu może się wahać od 6,4 do 7,8 godziny, w zależności od płci i kondycji poszczególnych organów.
Ile snu potrzebujemy naprawdę?
Eksperci podkreślają, że „reguła ośmiu godzin” jest zbyt uproszczona. Każdy z nas ma inne potrzeby. Dla jednej osoby siedem godzin będzie wystarczające, inna poczuje się wypoczęta dopiero po dziewięciu godzinach.
Według National Sleep Foundation, dorośli w wieku od 26 do 64 lat powinni spać od siedmiu do dziewięciu godzin na dobę, choć niektórzy mogą potrzebować tylko od sześciu do nawet dziesięciu godzin.