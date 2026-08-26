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Węgry w żałobie. Nie żyje Peter Nadas, wybitny pisarz

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 sierpnia (13:46)

Węgierska literatura poniosła ogromną stratę - w wieku 83 lat zmarł Peter Nadas, jeden z najwybitniejszych pisarzy współczesnych, eseista, dramaturg i fotograf. Autor wielokrotnie wymieniany był wśród kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. O śmierci pisarza poinformowano w środę na jego oficjalnym profilu społecznościowym.

Węgry w żałobie. Nie żyje Peter Nadas, wybitny pisarz
Peter Nadas zmarł w wieku 83 lat (autor zdjęcia: PETER KOHALMI) /AFP/East News

Nadas urodził się w rodzinie żydowskiej 14 października 1942 r. w Budapeszcie. W latach 60. XX wieku studiował dziennikarstwo i fotografię, służył w armii Węgierskiej Republiki Ludowej. Pracował też jako dziennikarz. Zadebiutował w 1967 r. zbiorem opowiadań „Biblia”.

Śmierć pisarza skomentował na platformie X premier Węgier Peter Magyar. „Niech Bóg ma Cię w opiece, Mistrzu!” - napisał.

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Na język polski przetłumaczono kilka dzieł Nadasa, m.in. „Pamięć” i „Historie równoległe: Nieme imperium”.

Odznaczenia i uznanie na Węgrzech

Ladowanie posta z Facebooka...

Nadas był wymieniany jako jeden z faworytów do otrzymania literackiej Nagrody Nobla. W 2007 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasług Republiki Węgierskiej, a w roku 2025 otrzymał niemieckie odznaczenie Pour le Merite.

Autor jest powszechnie uznawany za jednego z najważniejszych węgierskich pisarzy swojego pokolenia.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Peter Nadas
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