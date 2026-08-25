Dolly Parton nie żyje. Ikona muzyki country odeszła w wieku 80 lat

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Dolly Parton, niekwestionowana królowa country, zmarła w wieku 80 lat - przekazała rodzina wokalistki w oświadczeniu. Jej niezwykła kariera, charyzma i działalność na rzecz innych uczyniły z niej jedną z najbardziej inspirujących postaci amerykańskiej kultury.

Z ubogiej chaty na szczyty sławy

Dolly Rebecca Parton przyszła na świat 19 stycznia 1946 roku w Pittman Center w stanie Tennessee. Dorastała w skromnych warunkach, w jednopokojowej chacie w Locust Ridge, jako jedno z dwunastu dzieci rolnika. To właśnie trudne dzieciństwo i rodzinne wartości stały się fundamentem jej twórczości – szczerej, pełnej emocji i bliskiej zwykłym ludziom.

Już jako kilkuletnia dziewczynka pisała pierwsze piosenki, a jej debiutancki utwór „Little Tiny Tasseltop” powstał z miłości do kukurydzianej lalki. Talent muzyczny rozwijała pod okiem matki Avie Lee, która śpiewała tradycyjne pieśni z Wysp Brytyjskich, przekazując córce nie tylko głos, ale i zamiłowanie do opowiadania historii.

Przełomowe sukcesy i światowa kariera

Dolly Parton zaczęła występować w lokalnym radiu już w wieku 11 lat, a mając 13 lat pojawiła się na słynnej scenie Grand Ole Opry w Nashville. Po ukończeniu szkoły średniej nie wahała się ani chwili – ruszyła do stolicy country, by zawalczyć o swoje marzenia. Szybko nawiązała współpracę z Porterem Wagonerem, z którym nagrała 14 przebojowych duetów i zdobyła ogólnokrajową popularność.

To właśnie dla Wagonera napisała jeden ze swoich największych hitów – „I Will Always Love You”, który później w wykonaniu Whitney Houston stał się światowym przebojem. Jej inne kultowe utwory, takie jak „Jolene” czy „Coat of Many Colors”, na stałe weszły do kanonu muzyki country, a Parton sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie.

Ikona stylu

Dolly Parton była nie tylko utalentowaną wokalistką i autorką tekstów, ale także barwną postacią, która przyciągała uwagę swoim wyglądem i poczuciem humoru. Jej charakterystyczne blond fryzury, ekstrawaganckie stroje i dystans do własnej osoby uczyniły z niej ikonę popkultury. Artystka nie bała się żartować z plotek na swój temat, a jej wizerunek był przemyślanym elementem budowania relacji z publicznością.

Mimo ogromnej sławy, Dolly Parton pozostała wierna swoim korzeniom. Otwarcie mówiła o pochodzeniu z biednej rodziny, co czyniło ją bliską sercom milionów Amerykanów. Jej działalność charytatywna, w tym wsparcie dla edukacji dzieci i walka z analfabetyzmem, przyniosły jej szacunek zarówno w kraju, jak i za granicą.

Działalność poza sceną – filantropia i Dollywood

Parton była nie tylko artystką, ale i przedsiębiorczynią. Stworzyła własny park rozrywki Dollywood w rodzinnym Tennessee, który stał się jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych w regionie.

Jej programy edukacyjne, takie jak Imagination Library, objęły setki tysięcy dzieci w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Irlandii. Fundowała stypendia dla uczniów w swoim rodzinnym hrabstwie, a jej pomnik przed sądem w Sevier County jest wyrazem wdzięczności lokalnej społeczności.

Niezapomniane przeboje i filmowe sukcesy

Dolly Parton była autorką ponad trzech tysięcy piosenek, z których około 450 sama nagrała. Jej utwory były chętnie wykonywane przez innych artystów – od Beyoncé po The White Stripes. Współpracowała z Miley Cyrus, swoją chrześnicą, oraz Billym Rayem Cyrusem. Jej twórczość doceniano nie tylko na scenie muzycznej – za piosenkę do filmu „9 to 5” otrzymała nominację do Oscara, a jej aktorskie role w takich produkcjach jak „Stalowe magnolie” czy „Najlepszy mały burdelik w Teksasie” przyniosły jej uznanie widzów i krytyków.

W ciągu kariery zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości, a także została członkinią Songwriters Hall of Fame i Rock and Roll Hall of Fame.