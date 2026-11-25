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„Rosyjskie rakiety i drony należy zwalczać, zanim przekroczą polską granicę. Nie możemy czekać, aż zginą ludzie, by zacząć działać” - uważa gen. Roman Polko. Były dowódca GROM ostrzega, że kolejne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie powinny być traktowane jako pojedyncze incydenty, bo - jak twierdzi - Rosja prowadzi wobec Polski i NATO „eskalującą, pełzającą wojnę”. Generał zwraca również uwagę na koszty alarmów i zakłócenia codziennego życia mieszkańców wschodniej Polski.

„ Taki sposób myślenia jest równie niepokojący ”

Kilka dni temu w województwie lubelskim i podkarpackim spadły trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. W nocy z poniedziałku na wtorek kolejny alert postawił na nogi mieszkańców części regionu, gdy rosyjski dron odrzutowy wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, przeleciał nad kilkoma miejscowościami, a następnie skierował się na wschód.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego, biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o niewykorzystywaniu uzbrojenia.

Gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM i były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, krytycznie ocenia reakcję polskiego dowództwa na incydenty. Podkreśla, że brak ofiar nie oznacza, że zagrożenie zostało skutecznie zażegnane.

Rosyjskie rakiety i drony należy zwalczać, zanim przekroczą polską granicę. Nie możemy czekać, aż zginą ludzie, by zacząć działać - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Nie możemy zostawiać tego typu zdarzeń z komentarzem: „To tylko dron rozpoznawczy, uff, odleciał”. Czyli co? Najwyżej zabije kilku Ukraińców? Taki sposób myślenia jest równie niepokojący. Nie możemy przyzwyczajać się do tego, że rosyjskie rakiety czy drony pojawiają się nad naszym terytorium, a my odetchnęliśmy z ulgą tylko dlatego, że tym razem nic się nie stało – podkreśla gen. Roman Polko.

Gen. Polko: Nie da się bronić każdego metra kraju bez działań na przedpolu

Zdaniem byłego dowódcy GROM Polska powinna rozważyć aktywne zwalczanie rosyjskich środków napadu powietrznego jeszcze przed przekroczeniem przez nie granicy. Generał uważa, że argument o ryzyku włączenia się do wojny nie powinien zastępować działań na rzecz bezpieczeństwa.

Jeżeli rosyjskie rakiety spadają i eksplodują na terytorium Polski, nawet nie powodując strat, to chowanie głowy w piasek i zasłanianie się procedurami jest beznadziejne. Nie da się bronić każdego centymetra polskiej ziemi, jeśli nie prowadzi się działań na przedpolu. Zamiast skutecznie zwalczać wrogie środki napadu powietrznego, drony czy rakiety, wykazujemy tu bezradność – ocenia gen. Polko.

Wojskowy przypomina, że 20 listopada strona ukraińska informowała w trakcie ataku o rakietach, które mogły przekroczyć polską przestrzeń powietrzną. Należy je zwalczać na drodze podejścia, nie patrząc na to, czy przekroczyły już granicę, czy jeszcze nie. Jest zgoda prezydenta Zełenskiego i strony ukraińskiej na zwalczanie rakiet na przedpolach, zanim dotrą na terytorium Polski. Dlaczego więc nie realizować tego w praktyce? – pyta gen. Polko.

19 listopada 2026 roku Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował o utworzenie połączonego ukraińsko-europejskiego systemu obrony powietrznej. Wskazywał, że Ukraina od dawna proponuje partnerom wspólne zwalczanie pocisków i dronów.

„To nie są pojedyncze prowokacje”

Gen. Polko uważa, że kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej należy analizować jako element szerszych działań Rosji przeciwko państwom NATO.

Rosja jest agresywna, bo prowadzi wojnę przeciwko Sojuszowi. To nie jest pojedyncza prowokacja, ale eskalująca, pełzająca wojna, którą Rosja prowadzi przeciwko nam. Te działania są opisane w ich doktrynach wojskowych, m.in. w koncepcjach przypisywanych gen. Walerijowi Gierasimowowi. Ta wojna przybiera na sile, co widać choćby po liczbie zdarzeń – dodaje Roman Polko.

Generał wskazuje na kolejne incydenty, które – w jego ocenie – pokazują narastającą skalę zagrożenia. Przypomina o znalezieniu nieuzbrojonej rakiety pod Bydgoszczą, późniejszych wlotach nieuzbrojonych dronów, następnie obiektów z uzbrojonymi elementami, a także o eksplozji trzech rosyjskich rakiet Ch-101.

Polko postuluje, by obrona powietrzna wschodniej flanki NATO była organizowana w ramach stałego, sojuszniczego systemu.

Dobrze byłoby, żeby elementy obrony powietrznej były wydzielone na stałe w ramach Sojuszu, nie tylko w Polsce, ale także w Rumunii, na Litwie, Łotwie i w Estonii. NATO dysponuje znacznie większą liczbą sensorów, efektorów i systemów rozpoznawczych. Powinno bronić wschodniej flanki również do czasu, kiedy zbudujemy własny wielowarstwowy system obrony powietrznej, ale także później – wskazuje.

Ile kosztuje reagowanie na rosyjskie ataki?

Od września wojsko i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiły łącznie 33 alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wirtualna Polska oszacowała, że loty par dyżurnych F-16 mogły kosztować w tym czasie od 10,1 do 22,8 mln zł. Wyliczenie oparto na założeniu, że każda operacja trwała od dwóch do czterech i pół godziny.

Zdaniem gen. Romana Polki aktywna obrona na przedpolu mogłaby pochłonąć znaczne środki, porównywalne z wydatkami na zabezpieczenie granicy z Białorusią, szacowanymi na około 2,5 mld zł rocznie. Koszty można byłoby jednak rozłożyć na państwa NATO.

Dodatkowym wydatkiem byłyby pociski przechwytujące. Ich ceny mogą wynosić od około 400 tys. zł do ponad 20 mln zł w przypadku pocisków PAC-3 systemu Patriot. Nie każdy alarm oznaczałby jednak konieczność użycia rakiety.

„Rachunek płacą także mieszkańcy”

Koszty alarmów ponoszą również samorządy, przedsiębiorcy, szkoły i mieszkańcy. Gen. Polko zwraca uwagę na zakłócenia w codziennym życiu, takie jak zamknięte szkoły, odwołane zajęcia czy przerwy w pracy.

Gen. Polko zastanawia się, co będzie, jeśli kolejnych 30 alarmów obejmie dwa województwa i każdy na kilka godzin sparaliżuje życie mieszkańców? Zamknięte szkoły, rodzice zmuszeni do pozostania z dziećmi w domach, pracownicy biorący urlopy na żądanie, odwołane zajęcia i zakłócona praca przedsiębiorstw. To są koszty, których nie będzie widać w wojskowych zestawieniach – zwraca uwagę Polko.