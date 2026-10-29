Nie żyje Patrick Stewart. Widzowie pokochali go za role w „Star Treku” i serii „X-Men”

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Brytyjski aktor Patrick Stewart nie żyje. Miał 86 lat. Zasłynął rolą kapitana Jeana-Luca Picarda w „Star Trek: Następne pokolenie”. Widownia kochała go także za rolę profesora Charlesa Xaviera w filmach „X-Men”.

Patrick Stewart zmarł w środę w swoim domu w Los Angeles.

„Patrick Stewart, który wyrósł z biedy w Anglii, by stać się utalentowanym aktorem szekspirowskim, a następnie osiągnąć światową sławę jako erudyta kapitan Jean-Luc Picard w serialu telewizyjnym 'Star Trek: Następne pokolenie' i telepatyczny profesor Charles Xavier w filmach 'X-Men', zmarł w wieku 86 lat” - pisze agencja Reutera.

Jak wynika z oświadczenia na jego koncie na Instagramie, przed śmiercią „krótko” zmagał się z chorobą Alzheimera i otępieniem z ciałami Lewy’ego (DLB).

Przełomowa rola w „Star Treku”

Stewart rozpoczął karierę aktorską w wieku 18 lat i zyskał uznanie na scenie jako członek Royal Shakespeare Company już w latach 60. XX wieku. Miał na koncie role m.in. w „Kupcu weneckim”, Hamlecie”, „Makbecie” czy „Śnie nocy letniej”.

Jednak dopiero po tym, jak w wieku 47 lat został zatrudniony do „Star Trek: Następne pokolenie” – serialu emitowanego w latach 1987–1994 jako kontynuacja oryginalnego „Star Treka” z lat 60. – zyskał światową sławę.

Zagrał Picarda nie tylko w 176 odcinkach w ciągu siedmiu sezonów, ale także w kilku filmach „Star Trek” i późniejszym serialu „Star Trek: Picard”, który był emitowany w 2020 roku, gdy aktor dobiegał 80 lat.

„W miarę upływu kolejnych sezonów „Star Treka”) różnica między Jeanem-Lucem Picardem a Patrickiem Stewartem stawała się coraz mniejsza, aż w końcu nie byłem w stanie stwierdzić, gdzie on skończył, a ja zacząłem” – powiedział Stewart w wywiadzie dla „Guardiana” w 2022 roku.

Profesor X

Dużą popularność przyniosła mu również rola profesora Xaviera w filmach z serii "X-Men".

Początkowo sprzeciwiał się obsadzeniu go w roli poruszającego się na wózku inwalidzkim mutanta Profesora X w filmach „X-Men”, opartych na popularnej postaci komiksowej Marvela. Stał się ważną częścią kolejnej wysokobudżetowej serii - wystąpił w siedmiu pełnometrażowych filmach z serii.

Pożegnanie Marvel Studios

16 grudnia premierę będzie mieć ostatni film Patricka Stewarta. Aktora zobaczymy w filmie "Avengers: Doomsday".

„Wszyscy w Marvel Studios jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią sir Patricka Stewarta. Sir Patrick wcielił się w postać profesora Charlesa Xaviera z niezwykłą gracją, inteligencją i człowieczeństwem, kształtując tę postać dla pokoleń fanów – od serii „X-Men” przez film „Logan” aż po „Avengers: Doomsday”” – czytamy w pożegnaniu opublikowanym przez Marvel Studios.

Był wyjątkowym talentem, wspaniałym współpracownikiem i prawdziwym dżentelmenem. Nasze serca są teraz z jego żoną Sunny, dziećmi, przyjaciółmi oraz niezliczoną rzeszą fanów na całym świecie, których życie wzbogacił swoją sztuką – żegna aktora studio.

W 2010 roku otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł rycerski za zasługi dla teatru.