Spór o van Gogha z nazistami w tle
W środowy wieczór w Nowym Jorku padł nowy rekord. „Châtaigniers en fleurs” – dzieło Vincenta van Gogha, powstałe pod koniec życia artysty – zostało sprzedane za ponad 190 milionów dolarów podczas aukcji w Sotheby’s. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za dzieło holenderskiego mistrza na publicznej aukcji.
Obraz powstał w 1890 roku w miejscowości Auvers-sur-Oise we Francji, tuż przed śmiercią artysty. Jego losy były równie dramatyczne jak życie samego van Gogha. W 1909 roku dzieło trafiło do rąk niemieckiego wydawcy Samuela Fischera. Rodzina Fischera została zmuszona do sprzedaży obrazu w 1936 roku, w okresie nasilających się prześladowań Żydów przez nazistów. Spadkobiercy Fischera przez lata domagali się uznania, że sprzedaż była wymuszona przez sytuację polityczną i ekonomiczną tamtych czasów.
Przed aukcją doszło do porozumienia pomiędzy rodziną Blaquier-Arrieta, która posiadała obraz od 1975 roku, a wszystkimi prawnymi spadkobiercami Hedwigi i Samuela Fischerów.
Obraz przez pół wieku nie był pokazywany publicznie
Nowym właścicielem „Chataigniers en fleurs” został William Acquavella, znany nowojorski marszand i szef galerii Acquavella Galleries. 190,4 mln dolarów to najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za dzieło van Gogha na aukcji – poprzedni rekord wynosił 117,2 mln dolarów za „Orchard with Cypresses” sprzedany w 2022 roku.
Obraz van Gogha, przedstawiający kwitnące kasztanowce w Auvers-sur-Oise, nie był pokazywany publicznie od pół wieku. Rodzina Blaquier-Arrieta nie wypożyczała swoich dzieł do muzeów.
Zawrotne kwoty za dzieła sztuki
W środowy wieczór pod młotek trafiło łącznie 12 dzieł, które przyniosły niemal 412 milionów dolarów. Wśród nich znalazły się m.in. „Arlequin” Paula Cézanne’a, sprzedany za ponad 111 milionów dolarów, a także prace Edgara Degasa, Camille’a Pissarra, Pierre’a-Auguste’a Renoira („En Canot (Jeune fille à la barque)” – 27,5 mln dolarów) i Claude’a Moneta („Le Jardin des Tuileries” – 20,23 mln dolarów).
To nie koniec emocji na tegorocznych listopadowych aukcjach w Nowym Jorku. Christie’s ustanowił nowy rekord dla Wassilego Kandinsky’ego – „Betonte Ecken” osiągnął cenę 85,8 mln dolarów, choć kiedyś został sprzedany przez Guggenheima za zaledwie 62 tysiące. Z kolei dzieło Roya Lichtensteina „Reflections on Painter and Model” znalazło nabywcę za 24,7 mln dolarów, a obraz „Infinity Net” Yayoi Kusamy – za rekordowe 15,1 mln.
Łącznie, aukcje w domach Sotheby’s, Christie’s, Phillips i Bonhams mają w tym roku przynieść około 2,4 miliarda dolarów. Nie zabrakło też niespodzianek – tuż przed planowaną licytacją Christie’s wycofał z aukcji obraz Fridy Kahlo, wcześniej uznany za zaginiony, w celu przeprowadzenia dalszych badań.