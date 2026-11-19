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Polscy fani seriali „Yellowstone”, „Śleboda” czy „Glina” mają kilkanaście miesięcy na nadrobienie zaległości. Właściciele SkyShowtime oficjalnie potwierdzili, że platforma zostanie zlikwidowana pod koniec 2027 roku – zarówno w Polsce, jak i na pozostałych 21 rynkach w Europie.

SkyShowtime zadebiutował w Polsce 14 lutego 2023 roku, szybko zyskując rzeszę widzów zainteresowanych zarówno światowymi hitami, jak i rodzimymi produkcjami. Platforma oferuje szeroki wybór filmów i seriali z katalogów takich wytwórni jak Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Peacock oraz własnych produkcji sygnowanych marką SkyShowtime Original.

Hitowe seriale i polskie produkcje na SkyShowtime

Wśród polskich propozycji znalazły się m.in. seriale „Glina. Nowy rozdział” (powstały we współpracy z Telewizją Polską), „Morfeusz”, „Śleboda” czy „Pionek”. Na grudzień planowana jest także premiera nowej komedii kryminalnej „Genialna M.”, zrealizowanej wspólnie z Telewizją Polsat. Widzowie mogli cieszyć się również międzynarodowymi hitami, takimi jak „Yellowstone”, „Landman” czy „Mobland”.

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Dlaczego SkyShowtime znika z rynku? Powody likwidacji platformy

Mimo atrakcyjnej oferty i obecności na 22 europejskich rynkach, SkyShowtime nie zdołał zdobyć przewagi nad największymi konkurentami, takimi jak Netflix, Disney+ czy HBO Max. Według informacji podawanych przez serwis The Wrap, platforma zgromadziła blisko 9 milionów subskrybentów, co jednak okazało się niewystarczające do osiągnięcia trwałej rentowności i utrzymania pozycji wśród globalnych liderów rynku VOD.

Właściciele platformy, koncerny Comcast i Skydance, już we wrześniu rozpoczęli analizę strategicznych możliwości dalszego rozwoju SkyShowtime. Brano pod uwagę różne scenariusze, w tym sprzedaż lub reorganizację serwisu, jednak ostatecznie zdecydowano się na likwidację usługi.

„Analiza została już zakończona, a udziałowcy podjęli decyzję o zakończeniu działalności SkyShowtime pod koniec 2027 roku” – poinformowano w oficjalnym komunikacie, cytowanym przez amerykańskie media branżowe.

Do kiedy działa SkyShowtime w Polsce i co z abonamentem?

To oznacza, że użytkownicy SkyShowtime w Polsce mają jeszcze kilkanaście miesięcy na korzystanie z ulubionych filmów i seriali dostępnych w ramach platformy. W najbliższym czasie można oczekiwać pojawienia się szczegółowych informacji na temat procesu zamykania serwisu oraz ewentualnych rekompensat dla subskrybentów.