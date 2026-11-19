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W wieku 98 lat zmarła Lidia Grychtołówna – jedna z najwybitniejszych polskich pianistek, laureatka Konkursu Chopinowskiego i ceniona pedagog. O śmierci artystki poinformował Urząd Miasta Rybnika. To właśnie w tym mieście się urodziła i otrzymała tytuł honorowej obywatelki.

Jeszcze w ostatnich miesiącach życia pozostawała aktywna koncertowo. W sierpniu dwukrotnie wystąpiła w Krakowie: podczas festiwalu „Wawel o zmierzchu” zagrała m.in. utwory Fryderyka Chopina, a na festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie” wykonała Koncert fortepianowy A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Towarzyszyła jej Orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod batutą Macieja Tworka.

Nie powiem, że cały czas się pławię w szczęściu, bo tak nie było i nie jest. Ale osiągnęłam to, czego pragnęłam. Przede wszystkim w tym wieku mało kto naprawdę gra, a ja jeszcze mogę to robić. Jestem za to wdzięczna moim rękom. Muszę grać i już! – mówiła w Polskim Radiu.

Z Rybnika na światowe sceny

Lidia Grychtołówna przyszła na świat 18 lipca 1928 roku w Rybniku. Pierwsze lekcje gry na fortepianie pobierała u matki, już jako trzylatka. Dwa lata później dała pierwszy publiczny występ.

Systematyczne kształcenie pianistyczne rozpoczęła pod kierunkiem prof. Wandy Chmielowskiej, od 1935 roku kontynuowała je w Śląskim Konserwatorium Muzycznym w Katowicach.

W czasie wojny jej nauczycielem był Karol Szafranek. Ukończyła studia w katowickiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, a następnie doskonaliła warsztat w Krakowie i Warszawie u prof. Zbigniewa Drzewieckiego. Brała też udział w kursach mistrzowskich Artura Benedettiego Michelangelego we Włoszech.

Zadebiutowała w 1953 roku w Katowicach z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej, którą dyrygował Stanisław Skrowaczewski. Rok później po raz pierwszy wystąpiła w Anglii. W kolejnych dekadach koncertowała w Europie, obu Amerykach, Australii i Azji, współpracując z uznanymi dyrygentami, m.in. Wolfgangiem Sawallischem, Williamem Steinbergiem, Witoldem Rowickim i Antonim Witem.

Laureatka Konkursu Chopinowskiego i ceniona nauczycielka

W 1955 roku zdobyła VII nagrodę na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Była również nagradzana w konkursach w Berlinie, Rio de Janeiro i Bolzano.

Jej repertuar obejmował muzykę od baroku po twórczość XX wieku. Szczególne miejsce zajmowały w nim kompozycje Beethovena, Chopina i Schumanna. Nagrywała dla Polskich Nagrań, Philipsa, Deutsche Grammophon i CD Accord.

Po wydaniu płyty z impromptus i scherzami Chopina krytyk francuskiego „Diapason” pisał: „Płyta pasjonująca, wzorowa. Lidia Grychtołówna zmusza do podziwu swoją witalnością (...)”.

Grychtołówna była profesorem Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji, gdzie prowadziła klasę fortepianu. Pięciokrotnie zasiadała także w jury Konkursu Chopinowskiego w Warszawie – w latach 1980, 1985, 1990, 1995 i 2000.

„Była symbolem wielkiej kultury wykonawczej i symbolem ciągłości tradycji pianistycznej. Jej artystyczna droga obejmowała niemal całe dzieje powojennej kultury muzycznej” – podkreślono na profilu radiowej Dwójki.

Artystka została uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.