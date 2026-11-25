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Francesco Schettino, nazywany „kapitanem tchórzem”, opuścił mury rzymskiego więzienia. Choć wyrok 16 lat pozbawienia wolności za tragedię Costa Concordii formalnie trwa do 2030 roku, sąd pozwolił mu wrócić do domu. Były dowódca statku zdążył już nawet znaleźć nową pracę w branży turystycznej.

Francesco Schettino, były kapitan statku Costa Concordia, opuścił mury rzymskiego więzienia po ponad 9 latach pozbawienia wolności. Skazany za katastrofę, w której zginęły 32 osoby, będzie odbywał resztę kary poza zakładem karnym, pod ścisłym nadzorem sądowym.

Zakaz wychodzenia w nocy i dozór kuratora. Warunki zwolnienia Schettino

Były kapitan wycieczkowca opuścił więzienie na mocy decyzji rzymskiego sądu, w którym przebywał od maja 2017 roku. Wtedy to rozpoczął odbywanie prawomocnie zasądzonej kary 16 lat i jednego miesiąca pozbawienia wolności.

Były kapitan Costa Concordia nie jest jednak całkowicie wolny. Sąd zdecydował o objęciu go dozorem kuratora sądowego. Schettino zobowiązany jest do przestrzegania określonych warunków, w tym zakazu opuszczania domu w godzinach nocnych oraz konieczności wykonywania pracy i wolontariatu. Wszelkie naruszenia zasad mogą skutkować cofnięciem decyzji i powrotem do więzienia.

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Schettino będzie przebywał w swojej rodzinnej miejscowości Meta di Sorrento w Kampanii. Według doniesień włoskich mediów, były kapitan znalazł już nową pracę. Zatrudnił się w agencji zarządzającej apartamentami wakacyjnymi i pensjonatami na Półwyspie Sorrento.

Katastrofa Costa Concordii. Dlaczego zginęły 32 osoby?

13 stycznia 2012 roku wycieczkowiec Costa Concordia, na pokładzie którego znajdowało się ponad 4 tysiące osób, wpadł na skały tuż przy brzegu włoskiej wyspy Giglio. Statek, odbywający rejs po Morzu Śródziemnym, uległ poważnemu uszkodzeniu po tym, jak kapitan Schettino nakazał zbliżyć się do brzegu, by zaprezentować wyspę swoim znajomym.

W wyniku kolizji w kadłubie powstała ogromna wyrwa, przez którą woda zaczęła błyskawicznie zalewać wnętrze statku. Początkowo Schettino próbował zataić prawdziwą skalę katastrofy, informując władze morskie jedynie o awarii prądu, a alarm ogłoszono z dużym opóźnieniem. Ewakuacja przebiegała w chaosie, co przyczyniło się do tragicznych skutków.

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W katastrofie zginęły 32 osoby, a ponad 60 zostało rannych. Szczególnie głośnym echem odbiło się zachowanie kapitana, który – wbrew zasadom żeglugi – opuścił statek, zanim zakończyła się ewakuacja wszystkich pasażerów i załogi.

Po tragedii rozpoczęto jedną z największych i najdroższych operacji ratowniczych i wydobywczych w historii żeglugi. Podniesienie wraku Costa Concordii z dna morskiego kosztowało pół miliarda euro i wymagało zaangażowania setek specjalistów oraz najnowocześniejszego sprzętu. Ostatecznie wrak został przetransportowany do Genui, gdzie poddano go złomowaniu.