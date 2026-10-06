Złe wieści dla odbiorców gazu. Orlen nie ma wątpliwości

RMF24

Gaz na europejskich rynkach drożeje, co z całą pewnością nie jest dobrą wiadomością dla polskich odbiorców. Nie można wykluczyć, że jeśli ceny „błękitnego paliwa” utrzymają się na obecnych poziomach lub wyższych, to Orlen będzie wnioskował do Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżkę taryfy gazowej na przyszły rok.

We wtorkowy poranek ceny gazu w Europie rosły - benchmarkowe kontrakty na to paliwo w Amsterdamie zwyżkowały do 74,80 euro za megawatogodzinę.

Media zauważają, że przyczyną drożejącego gazu są obawy inwestorów o niskie zapasy surowca przed zbliżającą się zimą. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 72,4 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 87,7 proc.

Przypomnijmy, że kraje europejskie muszą pozyskać więcej dostaw tego gazu w czasie, gdy jego globalna podaż nadal jest ograniczona, a to naraża rynki energii na dalsze wzrosty cen.

„Rozpoczynamy tryb uzgadniania z URE taryfy na przyszły rok”

Drożejący gaz w Europie z całą pewnością nie jest dobrą informacją dla polskich odbiorców „błękitnego paliwa”. Wciąż nie wiadomo, jaka będzie taryfa gazowa na przyszły rok, ale niewykluczone, że Orlen będzie wnioskował do Urzędu Regulacji Energetyki o jej podwyżkę.

Jeśli chodzi o to, co stanie się z taryfą, to MyOrlen ma obowiązek uzgadniać co roku taryfę w URE. Czy ostatecznie taryfa na rok przyszły będzie większa i o ile większa niż obecnie, w tej chwili nie odpowiemy na to pytanie, gdyż nie jesteśmy w stanie dziś tego stwierdzić - powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji energii, klimatu i aktywów państwowych wiceprezes Orlenu Robert Soszyński.

Dodał, że na pytanie o wniosek do URE, Orlen będzie w stanie precyzyjnie odpowiedzieć w grudniu lub pod koniec listopada. Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, rozpoczynamy tryb uzgadniania z URE taryfy na przyszły rok - przekazał.

Jeśli ceny przez najbliższe trzy miesiące będą takie jak w tej chwili lub wyższe na rynkach europejskich, to z pewnością ostateczny wniosek do URE będzie wskazywał na podniesienie ceny - podkreślił.