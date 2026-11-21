RMF24

Październik przyniósł zmiany w cenach na sklepowych półkach. Największe podwyżki dotknęły słodyczy, warzyw i chemii gospodarczej, podczas gdy tłuszcze, dodatki spożywcze i nabiał potaniały – wynika z najnowszego raportu dotyczącego cen detalicznych w Polsce. Eksperci podkreślają, że dynamika zmian cen jest coraz bardziej zróżnicowana.

Słodycze, warzywa i chemia gospodarcza na czele podwyżek

Jak wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito, w październiku najbardziej podrożały słodycze i desery – aż o 6,1 proc. rok do roku.

Warzywa zdrożały o 5,5 proc., a chemia gospodarcza o 4,7 proc. Wzrosty cen odnotowano także w przypadku ryb (4,5 proc.), środków higieny osobistej (4,4 proc.), mięsa (4,3 proc.), pieczywa (4,1 proc.), owoców (2,1 proc.), napojów bezalkoholowych (2 proc.), używek (1,8 proc.), produktów sypkich (1,3 proc.), karm dla zwierząt (0,7 proc.) oraz artykułów dla dzieci (0,3 proc.).

Tłuszcze, dodatki i nabiał tanieją

Wśród produktów, które w październiku potaniały, liderami są tłuszcze – ich ceny spadły aż o 12,6 proc. rok do roku. Dodatki spożywcze potaniały o 7,9 proc., a nabiał o 3,2 proc.

Eksperci zwracają uwagę, że zmiany te są efektem sytuacji na rynku surowców rolnych. „Dane GUS-u wskazują na spadające ceny skupu mleka. Np. we wrześniu były o ponad 16 proc. niższe niż przed rokiem” – zauważa dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

W porównaniu z wrześniem, październik przyniósł zmiany w rankingu podwyżek. Słodycze i desery utrzymały pozycję lidera, jednak na kolejnych miejscach znalazły się inne kategorie. Warto zwrócić uwagę na rosnącą rozpiętość pomiędzy najszybciej drożejącą a najmocniej taniejącą kategorią – w październiku wyniosła ona 18,7 pkt proc., podczas gdy we wrześniu było to 14,8 pkt proc.

Co wpływa na ceny?

Eksperci tłumaczą, że na podwyżki cen słodyczy wpływ mają rosnące koszty kakao, na ceny warzyw – większy udział produktów szklarniowych, a na chemię gospodarczą – wyższe koszty energii.

Zmiany cen w sklepach nie zawsze odzwierciedlają sytuację na rynku surowców. Przykładem jest mięso, które w handlu detalicznym zdrożało o 4,3 proc. rok do roku, mimo że ceny żywca wołowego w skupach spadły w tym czasie o kilkanaście procent. Eksperci wskazują, że za taki stan rzeczy odpowiada polityka handlowa sieci handlowych.

Metodologia badania

Raport „Indeks cen w sklepach detalicznych” objął analizę 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Zestawiono ponad 103 tys. cen detalicznych z ponad 47,8 tys. sklepów należących do 64 sieci handlowych, w tym dyskontów, hipermarketów, supermarketów, sieci convenience oraz cash&carry.