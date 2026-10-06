Bruksela odpuszcza z metanem. KE daje rok, Polska chce trzy

RMF24

Komisja Europejska podtrzymała w PE propozycję odroczenia o rok kontrowersyjnych przepisów metanowych dotyczących importerów gazu. Chodzi o obowiązki nakładane na importerów gazu i ropy, dotyczące między innymi monitorowania emisji metanu. To kolejne ustępstwo Brukseli w sprawie Zielonego Ładu. Polska, która jako jedno z pierwszych państw zabiegała o trzyletnie odroczenie, uważa, że rok to za mało, choć jest gotowa na kompromis.

Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślał w rozmowie z RMF FM, że „lepszym rozwiązaniem są trzy lata, bo nie mamy pewności, czy rok jest wystarczającym okresem, żeby sobie z tymi wyzwaniami poradzić”.

Głównym argumentem Polski za dłuższym odroczeniem jest bezpieczeństwo dostaw i pewność prawna dla firm.

Zielony Ład: KE ustępuje ws. odroczenia przepisów metanowych. Dla Polski rok „to za mało” Komisja Europejska ustępuje w sprawie kolejnego elementu Zielonego Ładu. Ma zaproponować odroczenie o rok kontrowersyjnych przepisów metanowych. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, dla Polski to jednak za mało, bowiem „chodzi o bezpieczeństwo dostaw…

Unijny komisarz ds. energii Dan Jørgensen bronił dzisiaj w PE swojej propozycji odroczenia przepisów o rok zarówno przed tymi, którzy chcą dłuższego okresu, jak i obrońcami Zielonego Ładu, którzy chcieliby wdrażać przepisy zgodnie z pierwotnym planem od początku przyszłego roku.

„Przed nami bardzo ciężka zima i musimy usunąć wszelką niepewność, tak aby nie podważyć bezpieczeństwa dostaw. Dlatego proponuję jeden rok” – wyjaśniał, dlaczego Komisja zgadza się na przesunięcie tego elementu Zielonego Ładu.

Komisarz wskazywał, że Komisja dostaje sygnały zarówno od państw członkowskich, jak i od firm europejskich i zagranicznych, które mają problemy z przygotowaniem się do wejścia w życie części przepisów dotyczących importu. Chodzi o to, że dostawcy mogą szukać innych rynków, gdzie nie obowiązują tak wyśrubowane normy, jak w UE. A w związku z tym może w UE zabraknąć dostaw gazu.

„Nie przewidujemy dłuższego odłożenia niż o rok” – komisarz zapewniał natomiast zwolenników Zielonego Ładu.

Dlaczego nie dłużej, tak jak chce między innymi Polska? Jørgensen argumentuje, że odroczenie do 2030 roku oznaczałoby utratę efektów, które przepisy mają przynieść w ograniczaniu emisji metanu.

„Jeśli odłożymy sprawę do 2030 roku, nie osiągniemy rezultatów, o które nam chodziło, na przykład w zakresie walki ze zmianami klimatu”.

Ponadto – jak powiedział – odroczenie o trzy lata byłoby nie fair wobec firm, które już się dostosowały i zainwestowały w spełnienie nowych wymogów.

Komisarz twardo zapowiedział, że chodzi o jednorazowe odroczenie o rok.

